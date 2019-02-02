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中職／打造球迷的悍將城堡！富邦2018商品銷售成長7成

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▲▼中職富邦悍將新莊開幕戰對桃猿,富邦悍將主場,新莊球場球迷。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將全心攻佔北部市場，去年認養新莊球場，也為新莊球場進行大改造，並安排整季60場主場都在新莊，主場球迷不斷成長，在商品上也花費很多心力，整體銷售量也大幅成長，行銷業務部長劉炳良表示，整體銷售量相較於去年，成長了7成左右。

▲富邦悍將商品網路旗艦店。（圖／MOMO購物網）

▲富邦悍將商品網路旗艦店。（圖／MOMO購物網）

富邦悍將商品銷售點包含新莊球場一樓旗艦店、二樓實體店面以及Momo購物網，但旗艦店只有一家，二樓實體店面也只比賽時才會開放，因此Momo購物網是富邦產品銷售最主要管道，透過即時的更新，讓全球喜歡富邦悍將的球迷都可以不受地域、時間限制的購買悍將產品。

劉炳良談到，富邦球團相當用心，包含行銷、球場、球員，所有細節都相當重視，也很少球團會在短時間花這麼多金費整修球場。

▲新莊球場美食專櫃。（圖／記者劉峻誠攝）

▲新莊球場美食專櫃。（圖／記者劉峻誠攝）

而富邦整修球場，從電視畫面上看起來可能較不明顯，但許多細節做的讓球迷很有感，劉炳良說：「最直接的回饋就是廁所，不管男性、女性球迷都覺得球團很有誠意，打造出像家一樣的環境。」

▲富邦新莊球場五星級廁所。（圖／記者劉峻誠攝）

▲富邦新莊球場五星級廁所。（圖／記者劉峻誠攝）

去年富邦打出全富武莊口號，希望打造出屬於球迷的《悍將王國》，也希望讓球迷到球場看球是種享受，包含座位、飲食、視覺等方面都做出改變，但最直接的面向呈現在廁所，廁所的乾淨，讓許多球迷更願意到球場看球。

而富邦的堅持，不只是一開始，是從第一場主場到第六十場主場，從每場比賽的第一局到最後一局，劉炳良說：「新莊球場廁所的每個洗手台都有洗手乳，只要用完就補，且有專人每半小時檢查，每半小時把整個廁所、洗手台擦乾淨，比造五星級飯店一樣。」

▲▼中職富邦悍將新莊開幕戰對桃猿,富邦悍將主場,新莊球場滿悍席。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦新莊球場為球迷設置專屬滿悍席。（圖／記者劉峻誠攝）

新莊經過去年一整年的使用，富邦也獲得許多球迷的反饋，今年也將針對球迷意見提出改善，預計將在3月底完工，期待讓球迷在4月新莊主場開幕戰時，看到更舒適的球場環境。

劉炳良認為，球迷的熱心支持，這些本來就是基本服務，也期待吸引更多球迷加入。富邦對球迷的用心，反應在商品以及票房成長，也證明有越來越多球迷喜歡悍將們。

▲▼中職富邦悍將新莊開幕戰對桃猿,富邦悍將主場,新莊球場球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦持續改善新莊球場，期待4月讓球迷看見全新樣貌。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 富邦悍將中職新莊球場
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