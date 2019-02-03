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規律生活造就健康身體！洪一中蹲到41歲：有家庭要養

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▲▼龍象傳奇經典賽,兄弟象,洪一中（圖／記者季相儒攝）

▲洪一中一直打到41歲，之後被認定為中職叛將，無法延續球員身份。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台北報導

捕手在棒球場上需要消耗相當多的體力，身為捕手如何保養？如何拉長職棒生涯？打到41歲退休的洪一中表示，當年是為了讓老婆、小孩有好的生活，才會如此堅持，而延長生涯的關鍵就在體能與生活的規律性，洪一中說：「要有好的身體，讓自己有好的表現，那就要先讓自己有規律的生活，有好的身體面對比賽。」

洪一中認為，如果生活不規律，睡眠時間不固定，飲食不正常，那在面對練習時，一定無法完整吸收，面對比賽時，一定沒辦法發揮全力，所以時時刻刻要求自己，讓自己有規律的生活習慣。

▲▼龍象傳奇經典賽,兄弟象,洪一中（圖／記者季相儒攝）

▲洪一中。（圖／記者季相儒攝）

談到40歲繼續打職棒原因，洪一中開玩笑說：「要聽真話還假話？」他說：「說實話，是為了生活，當年的曾總（曾智偵）有選擇，他是國家最好的選手，但我不是，所以只能待在業餘，讓自己有更好的技能，能待一天算一天。」

進入職棒後，洪一中用一樣的心態面對每一天，他說：「我一定要有好的身體，因為我有家庭要養，除了棒球以外，我沒有其他能力，但要讓老婆小孩有好的生活，所以我力求表現，先讓自己生活規律，有好的身體面對比賽。」

身為中職捕手老前輩，洪一中認為，讓自己的身體強度增加、體能更好相當重要，而規律的生活就是讓自己能夠好好練習、增強能力的關鍵，這樣才能打得穩、打得久。

關鍵字： 中職洪一中兄弟象捕手
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