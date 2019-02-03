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非比賽日跑五千公尺練體能　曾智偵蹲捕到46歲：學瑜珈

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▲▲前統一獅鐵捕曾智偵。（圖／歐建智攝）

▲前統一獅鐵捕曾智偵。（圖／歐建智攝）

記者劉峻誠／台北報導

捕手在棒球場上需要消耗相當多的體力，身為捕手如何保養？如何拉長職棒生涯？打到46歲才退休的曾智偵強調放鬆ㄈㄤ，曾智偵說：「除了重訓外，也可以學學瑜伽。」

曾智偵表示，在職棒開打前，他待在台電棒球隊，而早期的台灣棒球，28歲就是老選手，當時在台電，28歲就要轉行政人員，他剛好在30歲搭上職棒列車，他說：「我的個性就是喜歡做有挑戰性的事，如果繼續當台電基本員工，我已經可以想像我未來會是朝九晚五、平淡無奇的生活。」

▲▼曾智偵。(圖／記者張克銘攝)

▲曾智偵蹲捕到46歲才退休。(圖／記者張克銘攝)

在那個日韓都有職棒的年代，台灣環境還相當不成熟，在兄弟飯店董事長洪騰勝四處遊說的情況下，中職好不容易才成立，曾智偵說：「在大家不看好的情況下，我是職棒元年第一個受傷的球員，所以我把每場比賽當作最後一場，我沒有多餘的時間，沒有退路。」

大家都知道，職棒球員只有星期一是休息日，其他時間都要練球或比賽，不過對於曾智偵來說，星期一是最累的日子，他說：「每個星期一我都要跑5000公尺，再做幾趟200公尺衝刺，之後再去重訓，如果想要打完整個球季，技術想要提升，那就必須要有完整的體能。」

▲台日傳奇球星慈善表演賽-黃平洋、曾智偵（圖／記者黃克翔攝）

▲過去曾智偵也時常穿上中華隊戰袍出戰國際賽，台日傳奇球星慈善表演賽，黃平洋、曾智偵擔任投捕搭檔（圖／記者黃克翔攝）

現在中職新秀輩出，曾智偵認為他們爆發力都很好，但受傷頻率高，所以希望透過這樣的經驗分享，告訴年輕人，如何延長生涯，他還建議：「除了重訓，可以去學學瑜珈，這是放鬆肌肉，讓內心獲得釋放的方式，這也是我當了總教練後，39歲還能回去勝任選手的原因。」

要延長職棒生涯，曾智偵強調身體強度、柔軟度、體能相當重要，曾智偵說：「有這些的成就，絕對不是偶然。」

關鍵字： 中職統一獅曾智偵捕手
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