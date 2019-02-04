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中職／去年投出生涯年！倪福德續當富邦守護神

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▲▼富邦悍將倪福德。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將倪福德。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將過去嘗試許多人選擔任守護神工作，但都無法找到適合的投手，去年倪福德扛下終結者位置，成為球隊最強後盾，今年若倪福德維持身手，將會是富邦教練團比賽後段最放心的人選。

倪福德去年專心待在牛棚，44場出賽中，有27場後援出賽，在13次有救援機會的情況下上場，全都拿下救援成功，且防禦率是生涯最低的3.00，WHIP也是生涯最佳的1.10。不過去年倪福德在8月底受傷，直至10月才復出，今年能否再度繳出優異成績還有變數。

去年林羿豪、羅嘉仁、張耿豪等人在去年也被賦予過終結者任務，除了林羿豪下半季有好表現外，其餘2人在終結者位置都還不夠穩定。

▲▼中職Lamigo桃猿VS富邦悍將。張耿豪（圖／記者李毓康攝）

▲張耿豪。（圖／記者李毓康攝）

張耿豪季初以救援投手身份調整，但總是無法順利解決打者，防禦率一度上升至7.50，5月下放二軍調整，之後就以中繼為主要任務。

▲富邦悍將羅嘉仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將羅嘉仁。（圖／記者林敬旻攝）

羅嘉仁去年擺脫傷痛，從一軍開始出發，但3月27日首場出賽就丟分，沒辦法順利將球控進好球帶，也讓他5月中下二軍調整，直至8月才又回到一軍。去年羅嘉仁一軍出賽23場，拿下3勝1敗，有4次救援失敗，沒有救援成功、中繼成功紀錄，防禦率8.25。

▲▼富邦悍將林羿豪。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將林羿豪。（圖／記者李毓康攝）

林羿豪在倪福德受傷之後接下守護神工作，8月12至9月23日的15場登板只丟1分，表現相當穩定，但季末最後5場比賽中，有2場比賽只投0.1局，合計丟了4分。去年林羿豪只待在一軍半季，能否承受長期高張力比賽，並維持穩定成績還是未知數，因此新球季富邦還是傾向讓倪福德扛下終結者工作。

關鍵字： 富邦悍將中職守護神倪福德
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