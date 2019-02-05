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中職／富邦球衣銷售排行榜！胡金龍、林哲瑄、高國輝前3名

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▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-林哲瑄,蔣志賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦悍將林哲瑄是球衣賣的最好的前3名。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將是目前中職星度最高的隊伍，陣中有胡金龍、林哲瑄、倪福德、羅嘉仁等上過大聯盟球員，還有高國輝、蔣智賢等曾旅美的國內重砲手，台灣旅美先鋒陳金鋒在富邦擔任副領隊、王建民擔任客座教練、郭泓志去年也在富邦投球，充滿個人魅力的球員之中，誰的商品賣最好呢？富邦球團表示，目前胡金龍、林哲瑄、高國輝3人的球衣互有消長。

中職除了中信兄弟李振昌外，其餘上過大聯盟球員都在富邦，包含胡金龍、林哲瑄、倪福德、羅嘉仁等人。另外，也有陳鴻文、陳品捷、羅華韋、高國輝、蔣智賢、陳品學、羅國華等前旅美球員，林羿豪也曾待在日職一軍。

除此之外，林益全、李宗賢、王正棠、張建銘、申皓瑋、張正偉等球員也廣受球迷喜愛。

▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-胡金龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲隨著球季表現，球衣銷售會有起伏。（圖／記者黃克翔攝）

富邦表示，林哲瑄、胡金龍、高國輝等主力球星的球衣是人氣指數最高的3人，但這3人之中，並沒有誰特別好或特別差，隨著賽事進行，球員拿出好表現時，就會特別多人買他的商品，但整年度下來，3人商品銷售量差不多。

▲▼富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

▲羅力也備受球迷喜愛。（圖／記者李毓康攝）

除了以上3人外，洋投羅力的商品也備受矚目，而年輕的范國宸、李宗賢、申皓瑋人氣指數也很好，行銷業務部長劉炳良表示，這些主力球星、年輕球員的銷售量都很明顯，賣的不錯，也跟這些球員比賽狀況、跟球迷的互動有關。除了商品外，廠商也時常找這些球員擔任代言對象。

關鍵字： 富邦悍將中職球衣
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