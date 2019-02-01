快訊／詹皇連休17戰回歸戰快艇　半場7投2中拿5分5籃板

▲詹姆斯復出。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

因鼠蹊部拉傷連續缺席17場的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)，終於在1日對戰同城隊伍快艇一役回歸，他開賽就意外發生失誤，復出後首顆進球出現在首節還剩8分08秒，靠著快攻上籃首開得分紀錄。他上半場打了17分鐘，7投2中拿下5分、5籃板和4助攻，外帶1抄截，湖人則暫以54比53、1分領先。

休養了5周，詹姆斯總算在1日對快艇時重返先發，開賽16秒就發生失誤，快艇隨後則由「天空貝」比佛利(Patrick Beverley)砍進一顆25呎三分，首開得分紀錄。睽違了17場復出的「詹皇」，在首節還剩10分24秒中距離後仰出手，但沒能命中，直到最後8分08秒才靠著快攻上籃砍進回歸後的首球。

快艇開局靠著「天空貝」和布萊德利(Avery Bradley)聯手砍進4顆三分球，取得14比10領先，不過湖人很快扳平戰局，庫茲馬(Kyle Kuzma)在首節還剩6分38秒接獲詹姆斯的助攻跳投得手，將比數扳成14平。

詹姆斯在首節最後4分25秒被哈特(Josh Hart)換下場休息，湖人憑藉「舞王」史帝芬森(Lance Stephenson)和中鋒麥基(JaVale McGee)連線，互送助攻給對方搶分，加上從板凳出發的畢斯利(Michael Beasley)也在此節終了前8.1秒拋投得手，率隊帶著32比26、6分領先進入次節。

「詹皇」次節開局回到場上，連送2次助攻，包括上半場終了前8分58秒，把球丟給左側底線的「舞王」命中一記三分，史帝芬森看到球應聲破網還得意扭動跳舞，不到1分鐘後，「詹皇」換妙傳波普(Kentavious Caldwell-Pope)砍進一顆27呎三分球，湖人拉開44比38、6分領先。

次節最後1分49秒，詹姆斯命中個人此役第2顆進球，接到朗多(Rajon Rondo)的傳球，切入上籃得手。「詹皇」上半場打了17分鐘，7投2中拿下5分、5籃板和4助攻，外帶1抄截，三分球2次出手都落空，還發生了3次失誤。

▲詹姆斯復出。（圖／CFP）