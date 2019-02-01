連休17戰後終於要復出　外媒曝詹皇1日回歸戰快艇

▲雅虎體育曝詹姆斯將復出戰快艇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

自從聖誕大戰拉傷鼠蹊部後，湖人一哥詹姆斯(LeBron James)已經連休了17場，創下個人16年生涯「最長」的連續缺陣紀錄，不過台灣時間1日傳來好消息，美國《雅虎體育》報導，「詹皇」計畫在今日的「洛城大戰」中回歸，主帥華頓(Luke Walton)在賽前練習時透露，若紫金一哥能復出，將會先發上陣。

過去17場「少了」詹姆斯的比賽，湖人僅取得6勝11敗不盡理想的成績，從西區第4跌出8強行列，當家一哥到底何時能回到場上，成了這幾周最受矚目的話題。在湖人1日出戰同城的快艇賽前，「詹皇」的狀態仍是「出戰存疑」，出賽的機率約25%，不過主帥華頓周四受訪時曾表示，他的練習狀況極佳。

《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)在台灣時間1日上午9點左右報導，據他得到的消息，詹姆斯將在今日作客快艇的比賽正式回歸，在此之前，他已經連續缺戰將近5周；目前湖人以26勝25敗名列西區第9，與老八快艇之間有2場勝差。

詹姆斯近來已恢復高強度的對抗訓練，主帥華頓1月31日受訪時表示，「他今天看起來很棒，他完成我們菜單上所有的項目，他在2天前訓練時狀況也很好，我們會看看他明天感覺怎麼樣，再從那裡開始。我們會繼續以他將缺席的狀況來做準備，同時期望他恢復健康回歸先發。」

華頓當時就未完全排除詹姆斯復出對戰快艇的可能性，他透露若紫金一哥賽前練習後感覺良好，並獲得醫療團隊「開綠燈」的話就能出賽。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）