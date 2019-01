到強隊坐板凳領冠軍戒很容易　卡特：但這麼做我內心就死了

▲老飛人卡特。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

「我對比賽的愛非常堅定,年齡一點都不重要。」NBA現役最老球員卡特(Vince Carter)已在聯盟打滾了21季,依舊享受在場上競爭,即使至今手上還沒半枚冠軍戒,1月迎來42歲生日的他,去年夏天仍選擇加盟進入重建期的老鷹,而沒到強隊「坐等」奪冠,他坦言看著隊友為自己帶來一座總冠軍當然很容易,「但如果這麼做的話,我覺得我內心就死去了。」

#Hawks’ Vince Carter gets real on his decision not to ring chase - “Of course I want a ring like every other player... It’s easy to sit at the end of the bench and see your teammates play and win you a championship, but for me, I’d feel like internally, I’m dying inside.” #NBA pic.twitter.com/UGlmCX1br5