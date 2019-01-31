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到強隊坐板凳領冠軍戒很容易　卡特：但這麼做我內心就死了

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▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

我對比賽的愛非常堅定，年齡一點都不重要。」NBA現役最老球員卡特(Vince Carter)已在聯盟打滾了21季，依舊享受在場上競爭，即使至今手上還沒半枚冠軍戒，1月迎來42歲生日的他，去年夏天仍選擇加盟進入重建期的老鷹，而沒到強隊「坐等」奪冠，他坦言看著隊友為自己帶來一座總冠軍當然很容易，「但如果這麼做的話，我覺得我內心就死去了。」

有「加拿大航空」美名的卡特1998年以首輪第5順位進入聯盟，過去20季他輾轉效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、小牛(現改名為獨行俠)、灰熊和國王，老鷹是他生涯第8個東家。在生涯邁入最後篇章的時刻，他選擇加盟處於重建的老鷹，而沒有到一支擁有奪冠機會的隊伍，這個決定來自於他對比賽不滅的熱情。

我還想要上場比賽，這就是我的選擇，我對此很滿意，很開心。」42歲的卡特深受球迷和後輩喜愛，但他生涯至今仍無冠，他不諱言，「當然我和其他球員一樣渴望一枚冠軍戒，坐在板凳席的尾端，看著你的隊友打球，幫你贏得一座總冠軍是很容易的事；但對我來說，如果這麼做的話，我覺得我內心就死去了。

▲老鷹卡特。（圖／路透）

▲卡特。（圖／路透）

卡特坦承，自己至今仍很享受去「競爭」這件事，在他看來坐在板凳上完全是浪費，讓他難以接受，他強調自己很熱愛比賽，「我喜歡自己能去幫助年輕球員，成為他們的模範，我對此感到很滿足，我很難想像自己不上場去比賽。」

當被問到未來高掛球鞋後，希望以什麼形象被記得，卡特表示，希望大家記得他對比賽堅定的愛，「我熱愛比賽，我只是很熱愛上場拚戰，直到最後一天到來前，我都會傾盡全力付出。」

卡特提到，有些人會說，「拜託已經35歲了，我連跑動都很困難。」但他有堅定的意志力，依舊喜歡在場上奮戰，「我還是想做那些我該做的事，就是上場打球，對我來說這很簡單。」

或許有一天卡特也會對此失去熱情，那也是他要高掛球鞋的時刻，但他笑說絕對不是現在；他也透露自己退休後想當賽事轉播員，希望能幫助球迷了解比賽。

▲老鷹卡特。（圖／CFP）

▲卡特。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹卡特老飛人
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