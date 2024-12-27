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12歲女將最速112公里震撼全場！前職棒選手大讚投球天賦

▲六年級投手山西紅莉（門真TKS.jr）展現出超越男子選手的驚人投球實力。（圖／截自X）

▲六年級投手山西紅莉（門真TKS.jr）展現出超越男子選手的驚人投球實力。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

2024年「NPB12球團少年棒球錦標賽KONAMI CUP～第20屆紀念大會～」首日賽事中，六年級投手山西紅莉（門真TKS.jr）展現出超越男子選手的驚人投球實力。作為歐力士青少棒隊的先發，她面對千葉羅德青少棒隊，以4局3安打、無四死球、無失分的精采表現帶領球隊奪下9比0的五局提前勝利。

山西的控球能力尤為突出，全場僅用53球，其中14球為壞球，未曾讓任何打者進入三壞球的局面。球隊總教練、前歐力士選手塩崎真強調，「她的先發並非奇招，而是根據三個月來的穩定表現與結果做出的最佳選擇。」塩崎也提到，山西自加入球隊以來，凡是她投球的比賽，從未被對手打亂節奏。

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山西紅莉曾是大阪代表隊「大阪最佳少女隊」的王牌投手，並於今年夏天的「NPB全日本女子學童棒球錦標賽」中助隊奪冠。她的優異控球力讓塩崎教練讚不絕口：「控球並非容易傳授的技術，她在身體平衡及指尖感覺上明顯優於他人。」他更盛讚道：「她的表現太出色了，真的非常了不起。」

在這場頂尖小學生選手齊聚的賽事中，山西紅莉的亮眼表現，展現出她不讓鬚眉的過人天賦。

首次擔任大賽先發的山西紅莉（門真TKS.jr），賽後坦言，「真的沒想到會被安排先發，當下非常緊張。」不過，首局隊友北口翔大的一支兩分砲迅速打破僵局，穩定了她的心情，也讓她逐漸找回平常心。

此戰，她的最快球速達112公里，大部分球速則落在100公里上下。雖然沒有剛猛速球，也未能大量三振對手，但憑藉高超的投球技巧，她輕鬆壓制打者。全場12個出局數中，有10次為飛球出局，2次為滾地球出局，展現出「丟給你打」的招牌風格。

山西從小學一年級便受哥哥影響開始接觸棒球，三年級時開始專注練投。透過不斷的投球練習，她掌握了控球這一最大武器。儘管在打擊方面自認與男子選手有實力差距，但她對隊友們充滿信心，「隊友的打擊真的很強，讓我能安心投球。」面對男子打者時，她毫不畏懼，展現出在大賽中鍛鍊出的穩定心態與強大氣場。

山西的未來夢想是成為女子職棒選手，她表示，「我想成為一名控球優秀、球速快，打擊能力也很強的選手。」而眼下的目標，是帶領歐力士青少棒隊奪下自2007年以來的首座冠軍，為這場紀念大賽增添屬於自己的光彩。

關鍵字： 女子棒球山西紅莉控球能力少年棒球NPB12球團

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