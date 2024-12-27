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NBA比賽大烏龍！裁判搞錯發球方向被罵爆　雷霆菜鳥「神反應」

記者游郁香／綜合報導

西區龍頭雷霆今(27)日到溜馬主場踢館，第4節開局場上出現「大烏龍」，裁判搞錯發球方向，導致雙方球員跑錯半場，持球進攻的奧克拉荷馬菜鳥米歇爾(Ajay Mitchell)最先反應過來，往另一個半場奔跑上籃，這才讓裁判意識到錯誤，將比賽暫停，並宣布米歇爾的進球不算。

雷霆開賽慢熱，首節僅19分進帳，被溜馬拉開雙位數分差，上半場打完仍落後8分，不過他們在第3節展開反擊，打出30對23的攻勢，將比數逼近到83比84僅1分差，雙方將在末節分勝負，沒想到裁判卻在決勝節開局擺烏龍，搞錯了發球方向，導致雙方球員跑錯半場。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、菜鳥米歇爾 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲雷霆菜鳥米歇爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

持球的雷霆22歲菜鳥米歇爾最先反應過來，他狂奔往另一個半場上籃，這才讓裁判意識到錯誤，趕緊響哨暫停了比賽，並宣布米歇爾的進球不算，雷霆重新發球。

這個「烏龍」插曲引來罵聲，球迷紛紛在社群媒體上批評，「這場比賽的裁判真的應該被開除，太丟人了。」「現在的裁判到底是怎麼回事？」「這就是為什麼NBA收視率在下降，裁判毀了我熱愛的比賽。」「別擔心，NBA，聖誕節已經過了，沒人會再看了。」

這場比賽笑到最後的是雷霆，終場前3分42秒，他們還以103比107落後，隨後當家一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)率隊打出17比7的反攻，這段期間他包辦了11分，一人抵過溜馬全隊的得分，他終場繳出45分、8助攻和7籃板，外帶2火鍋，幫助雷霆以120比114喜迎4連勝。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、菜鳥米歇爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆溜馬米歇爾Ajay Mitchell吉爾吉斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander

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