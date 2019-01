哈登砍37+11難擋少了AD的鵜鶘　1月轟破600分成喬丹後首人

▲火箭一哥哈登。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

火箭30日在豐田中心迎戰鵜鶘,這是戴維斯(Anthony Davis)喊出「賣我」後首度現身,他因左手食指扭傷只能坐在場邊觀戰。火箭次節一度拉開15分領先,下半場卻遭逆轉,一哥哈登(James Harden)砍下37分、11籃板,將連續單場得分破30大關的場次推進到第24場,但沒能擋住對手的逆襲,火箭終場以116比121落敗。

Anthony Davis in the building for Pelicans-Rockets pic.twitter.com/gJ21HWCqyR