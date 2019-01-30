哈登砍37+11難擋少了AD的鵜鶘　1月轟破600分成喬丹後首人

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭30日在豐田中心迎戰鵜鶘，這是戴維斯(Anthony Davis)喊出「賣我」後首度現身，他因左手食指扭傷只能坐在場邊觀戰。火箭次節一度拉開15分領先，下半場卻遭逆轉，一哥哈登(James Harden)砍下37分、11籃板，將連續單場得分破30大關的場次推進到第24場，但沒能擋住對手的逆襲，火箭終場以116比121落敗。

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火箭首節就下起三分雨，連砍了7顆三分彈，射手戈登(Eric Gordon)一人就包辦了3記，一度拉開33對21、12分領先；艾尼斯(James Ennis)和戈登次節開局繼續在外線開火，「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)強攻籃下，儘管一哥哈登前2節「僅」15分進帳，火箭仍在上半場最後3分17秒拉開66比51、15分差。

不過鵜鶘中鋒奧卡佛(Jahlil Okafor)最後2分51秒先是完成一記爆扣，連掃了6分，在次節結束前追到59比66。鵜鶘第3節吹起反攻號角，奧卡佛單節又拿下9分、送出2次助攻，率隊單節打出35對25的反攻，反倒取得94比91反超。

進入決勝節，哈登開局切到籃下遭兩人包夾造成犯規，兩罰俱中，加上小瑞佛斯(Austin Rivers)最後9分57秒於左側底線命中三分球，將落後分數縮小到2分。隨後「大鬍子」被鵜鶘主戰後衛哈樂戴(Jrue Holiday)蓋了一鍋，沒能在籃下放進能扳平比數的兩分。

▲火箭一哥哈登難擋鵜鶘奧卡佛發起的反攻。（圖／路透）

鵜鶘則靠著克拉克(Ian Clark)左側底線的三分球和佛拉齊爾(Tim Frazier)的三分打，進一步將分差擴大到106比98。末節還剩5分04秒，哈樂戴連切帶投拿下6分，一舉把比數改寫為114比102。火箭則在最後5分39秒由戈登執行兩罰後，接下來3分22秒陷入進球荒，直到終場前2分17秒，才由哈登切入上籃終結這波得分荒，但已被對手拉開雙位數分差。

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最後39.8秒，保羅(Chris Paul)切入上籃得手，哈登也來了一記26呎三分球，將分差縮小到4分，「大鬍子」最後6.3秒在三分外線造成佛拉齊爾犯規，3罰2中，把比分追到116比119，無奈最終仍無力回天，以116比121終止了3連勝。

這一戰哈登32投僅11中，命中率慘跌到3成44，仍砍下37分、11籃板和6助攻，外帶4抄截和1火鍋，包辦了6顆三分球。他將連續30+紀錄推進到第24場，差1場就能爬上史上第3。「大鬍子」1月(當地時間)合計轟了610分，他成了自1987年3月的喬丹(Michael Jordan)後，首位單月總得分超過600大關的球員。

▲鵜鶘一哥戴維斯喊出賣我後首度現身。（圖／達志影像／美聯社）