林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

▲林書豪曬出與媽媽的合照 。(圖/翻攝自IG/jlin7)

記者游郁香/綜合報導

老鷹前役以123比118扳倒西區第8的快艇,從板凳出發的林書豪次節在1分半鐘內連砍6分,上半場就達成連4戰得分上雙;他末節還有一記高難度的拉桿拋投打板,大秀滯空能力,並要到加罰完成三分打,不過他的臉似乎又被對手打中,他賽後在個人Instagram幽默表示,自己與老飛人卡特(Vince Carter)並列「最常被打臉」的聯盟紀錄。

jeremy with the TOUGH and one. pic.twitter.com/S9ifxEoEu5