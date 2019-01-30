林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

▲林書豪曬出與媽媽的合照 。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

老鷹前役以123比118扳倒西區第8的快艇，從板凳出發的林書豪次節在1分半鐘內連砍6分，上半場就達成連4戰得分上雙；他末節還有一記高難度的拉桿拋投打板，大秀滯空能力，並要到加罰完成三分打，不過他的臉似乎又被對手打中，他賽後在個人Instagram幽默表示，自己與老飛人卡特(Vince Carter)並列「最常被打臉」的聯盟紀錄。

jeremy with the TOUGH and one. pic.twitter.com/S9ifxEoEu5 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月29日

林書豪29日作客快艇主場，替補上陣24分鐘，8投3中貢獻13分、4助攻和2籃板，三分球4投1中，7度站上罰球線把握住6罰，他次節一度在1分半鐘內連下6分，先是從左側底線切入造成犯規，兩罰俱中，隨後中距離跳投命中；上半場終了前2分45秒，再度站上罰球線把握住兩罰，帶起一波8比3攻勢，幫助老鷹拉開59比53、6分領先。

雖然林書豪下半場火力衰退僅再添3分，但這3分是來自決勝節一記精彩的三分打。末節還剩7分41秒，他擺脫前隊友比佛利(Patrick Beverley)的防守，從弧頂附近切到禁區，面對6呎8吋的哈瑞爾(Montrezl Harrell)，拉桿拋投打板得分，展現不錯的滯空能力。

▲林書豪。（圖／CFP）

過程中「豪小子」被試圖干擾他投籃的「天空貝」打中臉，獲得了一次加罰機會，完成了三分打。賽後林書豪在個人IG限時動態分享這記精彩投籃，還幽默寫道，「我在聯盟中被打臉的排行榜保持領先，與卡特並列此紀錄。」老飛人卡特曾在10日作客籃網時，一場比賽被3度打臉，讓好脾氣的他都忍不住發飆。

連4戰得分上雙的林書豪，賽後也與粉絲分享自己與媽媽的合照，「在亞裔之夜迎來一場很棒的勝利，在我的頭號粉絲林媽媽面前取勝！每天都為我的膝蓋和身體能保持健康讚美上帝，不能將這些視為理所當然。」他也誇讚洛杉磯的球迷非常「狂野」熱情，把史坦波中心的比賽變成了主場比賽。

▲林書豪自嘲是聯盟最常被打臉的球員 。（圖／翻攝自IG／jlin7）