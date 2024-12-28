厄文要幫馬歇爾、華盛頓付罰款　太陽菜鳥：我沒錢不能揮拳

▲太陽紐基奇（中）與獨行俠馬歇爾（左）、華盛頓（右）爆發衝突。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間28日，獨行俠與太陽上演美版「拳上」，太陽中鋒紐基奇（Jusuf Nurkic）被吹進攻犯規，與上前找他理論的達拉斯前鋒馬歇爾（Naji Marshall）爆發口角，紐基奇一掌招呼馬歇爾的臉，馬歇爾出拳反擊，華盛頓（P.J. Washington）也加入，把紐基奇推倒在地，3人都被驅逐出場。賽後雙方球員及教練都對此事件發表看法，獨行俠厄文（Kyrie Irving）甚至表示他要替馬歇爾與華盛頓支付罰款。

I genuinely love the fact that Naji Marshall and PJ Washington stood up for Daniel Gafford



Unfortunate they both got ejected pic.twitter.com/kKTieqP7BB [廣告]請繼續往下閱讀... December 28, 2024

厄文在衝突發生當下，驚呆的表情在網路上瘋傳，他接受《亞利桑那共和報》記者蘭金（Duane Rankin）採訪時表示，「這也許就是我們結束2024年的方式，有人在NBA揮拳了，或許這能幫助提升我們的收視率。」他打算幫隊友馬歇爾與華盛頓支付罰款。

Bro look at Kyire reaction lmfaooooo pic.twitter.com/NNhG8WCpTJ — (@iHz3O) December 28, 2024

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）談到馬歇爾與華盛頓被驅逐出場，「他們是在保護隊友，這就是原因。情緒有時會高漲，我們的球員保護彼此，這是我們討論過要貫徹的概念，今晚也展現出來了，這是很好的表現。」

太陽總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）對衝突表示遺憾，但還是捍衛自家子弟兵，「紐基奇是個有競爭力的球員，他很出色。」他補充道，「我不清楚怎麼發展到這個地步，沒有人希望衝突升級到這種程度。」

太陽菜鳥鄧恩（Ryan Dunn）則直呼揮拳來的太快了，想阻止已為時已晚，「我轉過頭，再回過頭時，紐基奇已經往前衝。」

隨後，鄧恩從菜鳥角度剖析這場鬥毆，「我是菜鳥，我沒有那麼多錢，不可以被罰5000美元，我不能揮拳。」

"I turned my head, turned back and Nurkic was going forward."



Ryan Dunn on Jusuf Nurkic, Naji Marshall, P.J. Washington fight.



Pulled Nurkic away.



"I'm a rookie. I dont have enough money to be getting fined $5000. I can't throw a punch, but just trying to deescalate it." #Suns pic.twitter.com/Hrcmg6hCcz — Duane Rankin (@DuaneRankin) December 28, 2024

太陽霸王級明星後衛畢爾（Bradley Beal）則認為，「或許紐基奇和馬歇爾之間有些私人恩怨，沒人會來這裡表演WWE摔角，紐基奇是個大塊頭，我可不會惹他生氣。」

拳上事件的當事人馬歇爾則看似很滿意他的這記右鉤拳，比賽結束後，他更新了X的封面，將「右鉤拳」一幕的截圖放在他的主頁上。