厄文要幫馬歇爾、華盛頓付罰款　太陽菜鳥：我沒錢不能揮拳

▲太陽紐基奇(中)與獨行俠馬歇爾(左)、華盛頓(右)爆發衝突。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間28日,獨行俠與太陽上演美版「拳上」,太陽中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)被吹進攻犯規,與上前找他理論的達拉斯前鋒馬歇爾(Naji Marshall)爆發口角,紐基奇一掌招呼馬歇爾的臉,馬歇爾出拳反擊,華盛頓(P.J. Washington)也加入,把紐基奇推倒在地,3人都被驅逐出場。賽後雙方球員及教練都對此事件發表看法,獨行俠厄文(Kyrie Irving)甚至表示他要替馬歇爾與華盛頓支付罰款。

I genuinely love the fact that Naji Marshall and PJ Washington stood up for Daniel Gafford Unfortunate they both got ejected pic.twitter.com/kKTieqP7BB

厄文在衝突發生當下,驚呆的表情在網路上瘋傳,他接受《亞利桑那共和報》記者蘭金(Duane Rankin)採訪時表示,「這也許就是我們結束2024年的方式,有人在NBA揮拳了,或許這能幫助提升我們的收視率。」他打算幫隊友馬歇爾與華盛頓支付罰款。

獨行俠總教練基德(Jason Kidd)談到馬歇爾與華盛頓被驅逐出場,「他們是在保護隊友,這就是原因。情緒有時會高漲,我們的球員保護彼此,這是我們討論過要貫徹的概念,今晚也展現出來了,這是很好的表現。」

太陽總教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)對衝突表示遺憾,但還是捍衛自家子弟兵,「紐基奇是個有競爭力的球員,他很出色。」他補充道,「我不清楚怎麼發展到這個地步,沒有人希望衝突升級到這種程度。」

太陽菜鳥鄧恩(Ryan Dunn)則直呼揮拳來的太快了,想阻止已為時已晚,「我轉過頭,再回過頭時,紐基奇已經往前衝。」

隨後,鄧恩從菜鳥角度剖析這場鬥毆,「我是菜鳥,我沒有那麼多錢,不可以被罰5000美元,我不能揮拳。」

"I turned my head, turned back and Nurkic was going forward."



Ryan Dunn on Jusuf Nurkic, Naji Marshall, P.J. Washington fight.



Pulled Nurkic away.



"I'm a rookie. I dont have enough money to be getting fined $5000. I can't throw a punch, but just trying to deescalate it." #Suns pic.twitter.com/Hrcmg6hCcz