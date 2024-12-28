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林書豪鏖戰47分鐘助國王6連勝　賽後點出「最重要的事」

▲▼新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）

▲新北國王林書豪。（圖／TPBL提供，下同）

文／中央社

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天在林書豪飆進23分的帶領下，歷經2度延長賽後，以111比108力退高雄全家海神，摘下近期6連勝。

近況不俗的國王今天在主場迎戰海神，沒想到卻陷入苦戰，前3節打完以8分落後，不過第4節洋將奧帝（Austin Daye）、沃許本（Jason Washburn）及林書豪輪番挺身而出，幫助球隊扳平比分，加上海神未能投進致勝一擊，兩隊必須延長賽才能分出勝負。

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進入延長賽後，一開始處於落後局面的國王，在林書豪飆進關鍵三分球的情況下，再度扳平比分，而林書緯則在第2次延長賽投進鎖定戰果的拋投，最後國王就以3分之差驚險擊敗海神，不僅成功捍衛主場，更摘下近期6連勝，目前仍穩居TPBL聯盟龍頭寶座。

此役國王先發5名球員全數得分達到雙位數，其中林書豪上場全隊最多47分鐘，繳出23分、7籃板成績，而洋將奧帝及沃許本分別貢獻20分、11籃板及24分、16籃板。

▲▼新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）

林書豪賽後接受媒體聯訪時表示，球隊在前3節的狀況不佳，所幸在第4節找回專注度、在場上全力以赴，而且即便數度面臨落後局面，都沒有放棄，「這是最重要的事。」

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）則稱讚海神打得非常好，「但很開心我們歷經兩次延長賽，順利在主場拿下勝利。」

另一場新北中信特攻作客新竹御嵿攻城獅，靠著新洋將奈森（Nysier Brooks）繳出逼近「雙20」29分、19籃板的宰制數據，搭配謝亞軒的15分、7籃板、5助攻，最後以97比91上演逆轉秀，中止近期4連敗。

關鍵字： TPBL新北國王林書豪

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