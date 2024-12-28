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展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

▲河村勇輝。（圖／路透）

▲河村勇輝。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

河村勇輝今（28）日代表NBA灰熊下屬的G聯盟球隊曼菲斯疾行出賽，他擔任先發控衛登場37分鐘，砍下23分，三分球13投7中，達成旅美以來的單場最多三分紀錄，可惜球隊全場失誤多達27次，最終以117比124敗給洛杉磯快艇下屬的聖地牙哥快艇。

這場比賽是自G聯盟冬季展示會（Winter Showcase）後的首場例行賽，冬季展示會是一個重要的賽季中期選才活動。

河村勇輝本場展現了他出色的得分能力，尤其是三分火力。河村首節前2次出手未進，但很快就做出調整，命中2記三分球和1記後仰跳投，穩住了隊伍的局勢。

第二節，河村繼續發揮進攻火力，單節投進3記三分球，為疾行貢獻了14分，幫助球隊將分差縮小至3分，進入下半場。

第三節，河村僅命中1記三分球，但在第4節，他迅速回應，先命中底角三分，隨後又在比賽最後2分鐘命中後撤步三分。然而，由於全隊犯下多達27次失誤，導致疾行最終以117比124輸給快艇。

全場比賽，河村上場37分鐘，拿下23分、2助攻、2籃板，18次出手命中8球，投籃命中率為44.4%。他總共投中7顆三分球，創下自己在G聯盟單場最多三分紀錄，但助攻僅2次是他在G聯盟的新低。

關鍵字： NBA河村勇輝莫蘭特灰熊疾行曼菲斯G聯盟

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