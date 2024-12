展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

▲河村勇輝。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

河村勇輝今(28)日代表NBA灰熊下屬的G聯盟球隊曼菲斯疾行出賽,他擔任先發控衛登場37分鐘,砍下23分,三分球13投7中,達成旅美以來的單場最多三分紀錄,可惜球隊全場失誤多達27次,最終以117比124敗給洛杉磯快艇下屬的聖地牙哥快艇。

