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剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

記者游郁香／綜合報導

年僅35歲的波多黎各拳擊手班巴(Paul Bamba)今年14度KO對手，21日(當地時間)才剛贏得WBA黃金次重量級冠軍頭銜，成為世界冠軍，他的經紀人、美國歌手Ne-Yo今(28)日卻在社群媒體上宣布他的死訊，不過並未公開死因。

班巴6天前才擊敗了墨西哥拳擊手梅迪納(Rogelio Medina)，奪下WBA黃金次重量級冠軍頭銜，他今年14度KO對手，生涯僅輸過3場比賽，前途一片光明，今日卻傳來他去世的噩耗，享年35歲。他的死訊由經紀人、美國歌手Ne-Yo在社群媒體上公布。

▲▼剛贏得世界冠軍的35歲拳擊手班巴突傳死訊。（圖／翻攝自IG）

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▲剛贏得世界冠軍的35歲拳擊手班巴突傳死訊。（圖／翻攝自IG）

Ne-Yo今年11月才簽下班巴，這是他創立的經紀公司簽下的第一位選手。Ne-Yo在與班巴家人的聯合聲明中提到，「我們懷著深切的悲痛宣布，親愛的兒子、兄弟、朋友和拳擊冠軍班巴去世，他的光芒和愛感動了無數人的生活。」

「他是一位勇敢而自信的競爭者，擁有不屈不撓的雄心壯志追求卓越。但最重要的是，他是一個激勵了許多人的傑出個體，擁有非凡的驅動力和決心。我們對他的去世感到心碎，懇請大家在這個艱難的時刻給予隱私和理解，讓我們共同度過這段悲痛的時光。」

關鍵字： 拳擊Paul Bamba

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