快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

▲大谷翔平宣布妻子田中真美子懷孕。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平（Shohei Ohtani）28日在Instagram宣布，即將迎接家庭中的新成員。他透露，妻子、前職業籃球選手田中麻美子（Mamiko Tanaka）已懷孕，兩人將迎來第一個孩子。

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▲大谷翔平要當爸爸了 。（圖／翻攝大谷翔平IG）

大谷在貼文中寫道，「迫不及待迎接我們的小新秀加入家庭」，並附上嬰兒衣物與愛犬Decoy的照片。



雖然這是大谷翔平的第一個孩子，但他早已是愛犬Decoy的「狗爸」。Decoy本季成為道奇隊的非正式吉祥物，甚至被製作成以大谷抱著愛犬為主題的限量公仔。今年8月28日，Decoy還創下歷史，成為第一隻在大聯盟投出開球的狗；在道奇隊奪冠後，Decoy也參與了世界大賽的遊行與慶祝活動，成為全場焦點之一。

這一喜訊為大谷翔平帶來的夢幻一年畫下了完美句點，首次效力於洛杉磯道奇的他，在球季中創下大聯盟史無前例的「50支全壘打、50次盜壘」紀錄，並在個人首度的季後賽中，助道奇奪下世界大賽冠軍。大谷也因此榮膺國聯年度最有價值球員（MVP），這是他生涯第三座MVP獎項，也是首座國家聯盟MVP，讓他成為繼名人堂選手羅賓森（Frank Robinson）後，第二位在美、國聯均獲此殊榮的球員。

