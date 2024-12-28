勇士暴露深度問題！　柯爾談手感結冰新援施洛德：他還在訓練營

Steve Kerr brushes off Dennis Schröder’s struggles since arrival: “You trust who the player has been. It’s a tiny sample size.”



“He came to us at a time when we were ice cold. He needs shooting around him. He’s a pick-and-roll player. We were 7-for-38 tonight from 3.” pic.twitter.com/HkRkXTbzhj — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 28, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士今(28)日到快艇主場作客，天王柯瑞(Stephen Curry)膝傷管理輪休，另一位核心格林(Draymond Green)也因下背部挫傷缺陣，儘管前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)打出生涯代表作，狂飆生涯新高34分、10籃板，團隊仍在少了柯瑞之下難以正常運作吞敗，灣區媒體直言球隊的「深度問題」暴露無遺。

勇士在少了兩大主將柯瑞、格林的情況下到快艇主場踢館，後場新援「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)手感依舊冰冷，11投3中，三分球6投盡墨，整場只拿下7分，這位12年資歷後衛自交易來到灣區後，合計50投僅14中，命中率暴跌到28%，似乎把投籃手感留在了布魯克林。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士後場新援施洛德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

對於施洛德遲遲找不到準星，灣區主帥柯爾(Steve Kerr)顯得老神在在，「在季中轉戰新球隊，並且不太了解你的隊友，這總是很難。他目前基本上還處於我們球隊的訓練營階段，這只是需要一些時間。你要相信這位球員10到12年來的表現，相信他會找到感覺，因為我們談論的只是非常小的樣本數。」

柯爾強調，施洛德在勇士本季最困難的時期入隊，「他需要射手環繞在他身邊，他會沒事的。」

勇士這一戰前3節打完落後達19分，不過末節奮力追趕比分，最後2分半鐘，穆迪(Moses Moody)的三分彈將分差縮小到88比91、3分，重拾贏球希望，可惜反攻後繼無力，終場仍以92比102敗北。

《NBC體育》指出，勇士此戰的進攻問題貫穿整場比賽，有4名主力都各投丟了7球以上，從板凳出發的沃特斯(Lindy Waters III)上場超過16分鐘卻得分掛蛋，不過團隊決勝節在防守端的拚勁值得肯定。令人憂心的是，在柯瑞缺陣之下，球隊的深度問題暴露無遺，難以正常運作。

柯瑞本季至今缺席了6場比賽，勇士取得4勝2敗，36歲的「咖哩大神」受雙膝肌腱炎困擾，未來可能仍需要不定時輪休，34歲的格林也是如此，灣區軍團勢必得想辦法在核心大將缺陣時取勝，對此柯爾說，「我們需要讓多名球員發揮，這需要自信。我們顯然失去了一些信心，我們會找回來的。」