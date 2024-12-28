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中信特攻「克服病毒潮」踢館成功　魏嘉豪貢獻10助攻讚隊友厲害

▲▼新北中信特攻謝亞軒、魏嘉豪。（圖／新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻魏嘉豪。（圖／新北中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今（28）日展開客場7連戰的首場征戰，也是本季首次來到新竹縣體育館踢館，對決御嵿攻城獅。特務軍團克服病毒潮，於上半場以48比50，2分之差緊咬戰局；下半場再加強防守張力，第3節僅讓攻城獅拿下15分，成為本場戰役勝負分水嶺，終場中信特攻即以97比91戰勝攻城獅，終止連敗低潮。

上半場，特攻洋將奈森（Nysier Brooks）獨攬18分為全場最高，德芬（Tevin Mack）也貢獻10分，可惜德芬罰球8投僅1中，命中率不佳，另外謝亞軒也有8分貢獻，包含2顆三分球，其中一顆為大號三分彈。上半場雙方你來我往、互有攻勢，其中克力斯（Kristijan Krajina）於第2節開始甦醒，連拿6分幫助球隊保持競爭，加上節末德芬的三分彈助威，幫助特攻緊咬戰局，以48比50些微落後攻城獅。

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雙方易籃後，下半場的特務軍團加強防守張力，第3節僅讓攻城獅拿下15分，而特攻則是維持每一節都有穩定的20幾分入袋，第3節末李沛澄的三分外線，更一度將分差擴大至雙位數，第3節結束特攻以74比65再度取得領先。

關鍵決勝節，魏嘉豪於開節連續兩顆三分彈攻擊，讓特攻維持領先，而後克力斯個人連拿7分，也包含一顆三分外線，迫使攻城獅喊出暫停，後續特攻持續高壓防守，不讓攻城獅有反擊機會，終場中信特攻以97比91踢館成功。

▲▼新北中信特攻謝亞軒、魏嘉豪。（圖／新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻謝亞軒。（圖／新北中信特攻提供）

特務軍團今日3位外援戰力滿點，奈森獨攬29分全場最高，另抓下19籃板有效鞏固禁區；今日壽星克力斯也有19分貢獻，另有7籃板、2助攻、2抄截；德芬繳出19分成績，另有13籃板、2助攻；本土戰力則是謝亞軒拿下15分、7籃板、5助攻、1抄截；魏嘉豪有8分、7籃板、10助攻、4抄截演出。

執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）點出今日贏球關鍵，「今天我們在開賽時就有制定相當明確的策略，告訴球員從第一分鐘開始就必須要在防守上做出最高的張力，同時在出手信心上也有大幅增加，所以在進攻面也有不錯的表現。另外是，我們上週末遇上一波病毒潮，大家的身體狀況也還沒回復到最佳狀態，但還是用非常好的拚戰態度去面對這場比賽。從團隊抓下37個防守籃板和30個進攻籃板來看，可以很明顯看到大家的積極度！」

今天有3顆三分彈貢獻的謝亞軒，賽後也透露雖然球隊先前連敗，但這場賽前大家還是保持很激昂的心情要去贏下這場比賽，「我們很落實去做到教練要求的策略，整場比賽當中大家都非常專注，雖然還是有些小細節沒有做得那麼理想，但我覺得整場球相較於上個禮拜，我們已經改善很多。」

今日貢獻10次助攻的魏嘉豪也提及，「今天能傳這麼多助攻，是因為球隊一直都有設定的方向，我只是把這些去做到、做對，隊友自然會出現在那個空檔，他們都是非常厲害的隊友，都可以把握住這些空檔！」 

關鍵字： TPBL新北中信特攻魏嘉豪謝亞軒奈森克力斯德芬

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