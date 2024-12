NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

Just In: The Sacramento Kings are parting ways with head coach Mike Brown, sources told ESPN. pic.twitter.com/mNdn5EOv4U

記者游郁香/綜合報導

國王昨(27)日遭到活塞19分大逆轉,慘吞5連敗,賽後主帥布朗(Mike Brown)公開批評陣中一哥福克斯(De'Aaron Fox)的防守有問題,導致被對手投進致勝球,這位2022-23賽季年度最佳教練今(28)日傳出遭開除的消息,他去年才率隊挺進睽違17年的季後賽,有美國記者直言他只是代罪羔羊。

根據《ESPN》的報導,國王開除了2022年5月接掌兵符的教頭布朗,將由克利斯蒂(Doug Christie)擔任臨時主帥。沙加緬度昨日浪費多達19分領先,遭到活塞逆轉,陷入5連敗的低潮,這是他們自2022年1月以來最長的連敗,戰績持續下滑到13勝18敗,排名跌到西區第12,與開季訂下的打進分區前6目標越離越遠。

▲國王主帥布朗遭開除。(圖/達志影像/美聯社)

現年54歲的布朗今年6月才與國王續約到2027年,沒想到雙方半年後就分道揚鑣。他在沙加緬度執教2年多,戰績為107勝88敗,在兩個完整賽季中均取得超過5成勝率。布朗執教國王首季(2022-23)就率隊打進睽違17年的季後賽,成為史上首位全票贏得年度最佳教練獎項的主帥,可惜沙加緬度在首輪系列賽搶七不敵勇士。

國王本季狀態低迷,進攻效率排名第9、防守效率僅第16、淨效率第15,他們在第4節領先的比賽,最終仍有9場吞敗,這是聯盟最差紀錄,昨日對活塞就是一例,終場前3分鐘還領先10分,最後3秒卻被艾維(Jaden Ivey)完成四分打,以113比114遭19分逆轉。

Mike Brown got himself fired after he threw De’Aaron Fox under the bus after the loss last night. pic.twitter.com/FJOZPko6DL