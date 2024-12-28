NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

Just In: The Sacramento Kings are parting ways with head coach Mike Brown, sources told ESPN. pic.twitter.com/mNdn5EOv4U — Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

國王昨(27)日遭到活塞19分大逆轉，慘吞5連敗，賽後主帥布朗(Mike Brown)公開批評陣中一哥福克斯(De'Aaron Fox)的防守有問題，導致被對手投進致勝球，這位2022-23賽季年度最佳教練今(28)日傳出遭開除的消息，他去年才率隊挺進睽違17年的季後賽，有美國記者直言他只是代罪羔羊。

根據《ESPN》的報導，國王開除了2022年5月接掌兵符的教頭布朗，將由克利斯蒂(Doug Christie)擔任臨時主帥。沙加緬度昨日浪費多達19分領先，遭到活塞逆轉，陷入5連敗的低潮，這是他們自2022年1月以來最長的連敗，戰績持續下滑到13勝18敗，排名跌到西區第12，與開季訂下的打進分區前6目標越離越遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國王主帥布朗遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

現年54歲的布朗今年6月才與國王續約到2027年，沒想到雙方半年後就分道揚鑣。他在沙加緬度執教2年多，戰績為107勝88敗，在兩個完整賽季中均取得超過5成勝率。布朗執教國王首季(2022-23)就率隊打進睽違17年的季後賽，成為史上首位全票贏得年度最佳教練獎項的主帥，可惜沙加緬度在首輪系列賽搶七不敵勇士。

國王本季狀態低迷，進攻效率排名第9、防守效率僅第16、淨效率第15，他們在第4節領先的比賽，最終仍有9場吞敗，這是聯盟最差紀錄，昨日對活塞就是一例，終場前3分鐘還領先10分，最後3秒卻被艾維(Jaden Ivey)完成四分打，以113比114遭19分逆轉。

Mike Brown got himself fired after he threw De’Aaron Fox under the bus after the loss last night. pic.twitter.com/FJOZPko6DL — Mink Flow (@currypistonn) December 27, 2024

根據統計，國王本季在5分以內決勝的比賽中，僅取得3勝11敗，無法終結比賽成了大問題。值得一提的是，布朗昨日賽後公開批評了陣中一哥福克斯的防守，直言福克斯不該讓對手有出手三分的機會，還賠上犯規，結果隔天就被解雇。

《ClutchPoints》記者阿瑟立(Tomer Azarly)替布朗抱屈，「他們可以把布朗當作代罪羔羊，但他不是問題所在，每個人都知道這一點。」另一名記者湯瑪斯(Landon Thomas)也說，「他需要的是防守球員，但他們卻延攬了迪羅臣(DeMar DeRozan)……毫無道理。總經理干預了陣容，然後把責任推給教練。」

▲國王主帥布朗批評陣中一哥福克斯比賽最後時刻的防守。（圖／達志影像／美聯社）