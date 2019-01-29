「我留鵜鶘90%因為AD」　哈樂戴祝福一眉：他是我兄弟

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的經紀人保羅(Rich Paul)趕在2月交易截止日前表明他們已提出交易請求，這項消息隨後也被鵜鶘球團證實，與「一眉哥」搭檔邁入第6季的控衛哈樂戴(Jrue Holiday)透露，他在幾天前就知道這件事，雖然難免傷感，但他仍大方祝福，「他是我兄弟，我們都能理解。」

因為左手食指傷勢進入傷兵名單的戴維斯，已決定不與鵜鶘續約，希望能轉戰另一支有奪冠希望的隊伍，在美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)轉述「一眉哥」經紀人保羅的說法後，紐奧良方面也證實了這項消息，「過去的這個周末，戴維斯的經紀人通知我們，戴維斯沒有意願與我們簽下續約合約，最終提出了交易請求。」

鵜鶘在聲明中提到，「雖然我們對於這個決定感到失望，但球隊的首要目標是為這座城市和球迷帶來一座總冠軍，打造長期的成功。」他們強調會做出合理的決定，不會受外界流言影響。

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）

喊出「賣我」後，戴維斯29日仍到球場接受治療，並進行重量訓練，但他並沒有接受採訪。之前不斷出面強調球隊不會交易「一眉哥」的鵜鶘主帥簡崔(Alvin Gentry)表示，他已經和其他球員溝通過，「大家都明白這就是生意，我們對待今天的訓練和以往沒有不同。」

2017年夏天與鵜鶘續約了5年的控衛哈樂戴則透露，幾天前戴維斯就將自己的決定告訴他，雖然他當初決定續留紐奧良有90%是因為「一眉哥」，但他沒有因為搭檔提出交易請求而心生怨恨，「戴維斯必須做出對自己最有利的事，這就是生意，他會回到這裡訓練的。」他還強調，「他是我的兄弟，我們都能理解。」

不過鵜鶘一哥的經紀人公開提出交易請求，此舉已經引起聯盟的注意，NBA發言人表示，在看了有關戴維斯的報導後，已經展開調查；「沃神」指出，聯盟進行調查的原因之一，在於這是由經紀人或球員公開提出的交易請求，戴維斯可能會因此收到罰單。

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）

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