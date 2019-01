湖人21歲長人祖巴奇砍24+16　先發3將轟70分滅太陽

▲湖人史蒂芬森末節從板凳崛起。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

因為當家一哥詹姆斯(LeBron James)遲遲無法歸隊而摔出分區8強的湖人,28日繼續在洛城主場迎戰西區爐主太陽,新生代禁區長人祖巴奇(Ivica Zubac)猛砍24分、16籃板,先發有3人得分突破20大關,加上史帝芬森(Lance Stephenson)末節從板凳崛起拿下10分,撲滅對手反攻氣焰,紫金軍團終場以116比102止住3連敗。

Ivica Zubac had himself a night, finishing with 24 points, 16 boards, and 4 blocks #LakersWin pic.twitter.com/kSP1KSacWU