湖人21歲長人祖巴奇砍24+16　先發3將轟70分滅太陽

▲湖人史蒂芬森末節從板凳崛起。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

因為當家一哥詹姆斯(LeBron James)遲遲無法歸隊而摔出分區8強的湖人，28日繼續在洛城主場迎戰西區爐主太陽，新生代禁區長人祖巴奇(Ivica Zubac)猛砍24分、16籃板，先發有3人得分突破20大關，加上史帝芬森(Lance Stephenson)末節從板凳崛起拿下10分，撲滅對手反攻氣焰，紫金軍團終場以116比102止住3連敗。

Ivica Zubac had himself a night, finishing with 24 points, 16 boards, and 4 blocks #LakersWin pic.twitter.com/kSP1KSacWU — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年1月28日

湖人小將英格雷(Brandon Ingram)開局連下6分，率湖人打出12對2的攻勢，不過隨後太陽前鋒布里吉斯(Mikal Bridges)跳出來連砍2顆三分球，將比分追成16平；英格雷單節貢獻11分，並在此節終了前46.8秒送助攻給哈特(Josh Hart)砍三分，讓湖人取得31對27、4分領先。

本季首度先發的畢斯利(Michael Beasley)次節與史帝芬森聯手開火，畢斯利連續在籃下取分，一人連砍6分，其中2記投籃來自「舞王」的助攻，一度將分差擴大到44對33、11分；新生代長人祖巴奇和波普(Kentavious Caldwell-Pope)也在此節後段挺身而出，幫助紫金軍團帶著65比53、12分領先進入下半場。

湖人前2節就有3人得分上雙，分別是9投8中砍17分的英格雷、攻下12分、7籃板的祖巴奇和拿下11分的波普。祖巴奇第3節開局繼續強攻籃下，一度將分差擴大到70比56、14分；太陽則靠著當家砍將布克(Devin Booker)單節掃下11分，將落後分差縮小到81比90。

▲湖人祖巴奇。（圖／達志影像／美聯社）

太陽板凳荷姆斯(Richaun Holmes)決勝節開局就來了一記爆扣並要到加罰機會，完成「三分打」，率隊追到84比90，不過湖人「舞王」隨後在2分鐘內連下10分，包括2顆三分球，撲滅了對手的反攻氣焰，將比分改寫為101比88，他在最後6分25秒助攻給波普砍外線，更一舉把差距擴大到17分，奠定了勝基；湖人終場就以116比102止住近期的3連敗，太陽則陷入8連敗。

湖人此役先發有3人得分破20大關，祖巴奇拿24分、16籃板和4火鍋；波普砍24分、6籃板，三分球9投4中；英格雷繳出22分、4助攻和3籃板，外帶火鍋、抄截各2的全能數據；太陽則以布克攻下21分、6助攻最佳。

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！