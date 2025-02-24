中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

中華隊在世界棒球12強賽奪冠，但在世界棒球經典賽（WBC）資格賽卻未能延續佳績，21日首戰以5：12不敵西班牙，23日又遭尼加拉瓜0：6完封。此戰績引發討論，有球迷好奇「為何不直接沿用12強賽的原班人馬？」對此，資深球迷給出一番解答。

原PO在Dcard發文提問，表示這次經典賽的中華隊不像12強賽時的強勢表現，打線欠缺長打能力、投手穩定性不足，讓他不禁懷念12強賽的奪冠隊伍，也因此疑惑為何不乾脆沿用12強名單？

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此問題引發網友熱議，許多球迷紛紛回應，「你以為每個球員都像陳傑憲（四爺）嗎？不休息直接打兩個一級賽事？」、「要是台灣ㄇ組不出第二支或第三支隊伍，那才是真的該擔心，人家日本隨便組都是金牌陣容，最強的都放在WBC（經典賽）。」

資深球迷進一步分析，指出12強與經典賽的時間點不同，導致選手的準備狀態也不同。12強賽是在賽季後舉辦，選手剛經歷整個職業賽季，狀態維持在高峰，較能延續整季的好表現；經典賽則是在賽季前舉辦，選手通常剛結束春節長假，必須提前1至2個月展開高強度訓練，但許多人尚未調整到最佳狀態，與賽季中的表現可能有落差。球迷進一步補充，「經典賽是季前賽性質，選手需提前啟動，狀態未必跟12強時一樣。」

另一位資深球迷則指出，職業球員必須考量體能負荷與生涯規劃，難以同時參與所有賽事，「很少選手能同時兼顧季賽、經典賽與12強，這樣會造成嚴重疲勞，影響球季表現，甚至影響薪資與未來生涯」，「所以這次兩個國際一級賽事（12強與WBC）都參賽的球員，只有陳傑憲這樣高度意願出賽的人。選手不只是為了國家榮譽，也要顧及自身職業生涯，如果因疲勞導致球季成績下滑，薪水被砍就太虧了。」

整體而言，球迷普遍認為，12強賽與經典賽因舉辦時間不同，球員狀態與調整方式有很大影響，加上選手需考量職業生涯與體能負荷，無法要求所有頂尖選手連續出戰多項賽事。

雖然中華隊這次在經典賽資格賽開局不順，但球迷仍寄望球員能夠迅速調整狀態，爭取後續比賽勝利，為台灣棒球爭光。