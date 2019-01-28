KD槓上格林時「不在場」很尷尬　柯瑞：不怕傷感情攤開說

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

當杜蘭特(Kevin Durant)與格林(Draymond Green)去年11月13日在史坦波中心爆發衝突時，勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)因為回到灣區治療鼠蹊部傷勢並不在場；他坦言當時自己的處境有些尷尬，不過他盡力讓所有人攤開來說，「不管你覺得這會傷害某個人的情感，或他們會不想聽到這些，誰在乎呢？」

本季要挑戰3連霸的勇士，去年11月一度在一哥柯瑞養傷期間，爆發茶壺裡的風暴，杜蘭特和格林因為一次進攻選擇從場上吵到場下，還傳出「嘴綠」不滿對方待他如對「不重要」的菜鳥一般，怒嗆「KD」明明打算離隊，還要球隊將重心放在他身上，放任轉隊傳聞延燒消費勇士。

在兩位隊友槓上時，一哥柯瑞恰巧因為在灣區治療鼠蹊部傷勢，並未隨隊到洛城，他近日接受美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)訪問時，再次談到自己在這起衝突事件中扮演的角色，他表示自己只是努力建立讓雙方能溝通並互相理解的基礎，「把所有的一切都攤在檯面上」。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

「我們不是一支完美的球隊，我們也有自己的問題還有包袱，但我們必須意識到，讓我們能繼續向前進最好的方式，就是大家把一切攤開來說。」柯瑞提到，他們的溝通非常直接、沒有保留，「不管你覺得這會傷害某個人的情感，或他們會不想聽到自己所聽到的，誰在乎呢？把一切放在檯面上，大家來討論，一起來處理並讓這件事過去。」

「沃神」問勇士一哥，是否曾有「天啊，這可能會是個問題，我不知道這件事的結局會是什麼」的念頭閃過心中，對此柯瑞坦言自己當時的處境有些微妙，「那件事發生時，我並不在現場，我的處境很尷尬，因為我所得到的資訊都是二手的。因此從我的角度來看，我只是努力儘快去了解整件事，並確保我們能修復彼此的關係。」

最終勇士還是平息了這個茶壺裡的風暴，近期不僅迎回明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)，還拉出了一波10連勝，團隊重新凝聚，以35勝14敗獨占西區龍頭寶座。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

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