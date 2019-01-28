運動雲

> >

KD槓上格林時「不在場」很尷尬　柯瑞：不怕傷感情攤開說

ETtoday運動雲

▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

當杜蘭特(Kevin Durant)與格林(Draymond Green)去年11月13日在史坦波中心爆發衝突時，勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)因為回到灣區治療鼠蹊部傷勢並不在場；他坦言當時自己的處境有些尷尬，不過他盡力讓所有人攤開來說，「不管你覺得這會傷害某個人的情感，或他們會不想聽到這些，誰在乎呢？」

本季要挑戰3連霸的勇士，去年11月一度在一哥柯瑞養傷期間，爆發茶壺裡的風暴，杜蘭特和格林因為一次進攻選擇從場上吵到場下，還傳出「嘴綠」不滿對方待他如對「不重要」的菜鳥一般，怒嗆「KD」明明打算離隊，還要球隊將重心放在他身上，放任轉隊傳聞延燒消費勇士。

在兩位隊友槓上時，一哥柯瑞恰巧因為在灣區治療鼠蹊部傷勢，並未隨隊到洛城，他近日接受美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)訪問時，再次談到自己在這起衝突事件中扮演的角色，他表示自己只是努力建立讓雙方能溝通並互相理解的基礎，「把所有的一切都攤在檯面上」。

▲▼柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

我們不是一支完美的球隊，我們也有自己的問題還有包袱，但我們必須意識到，讓我們能繼續向前進最好的方式，就是大家把一切攤開來說。」柯瑞提到，他們的溝通非常直接、沒有保留，「不管你覺得這會傷害某個人的情感，或他們會不想聽到自己所聽到的，誰在乎呢？把一切放在檯面上，大家來討論，一起來處理並讓這件事過去。

「沃神」問勇士一哥，是否曾有「天啊，這可能會是個問題，我不知道這件事的結局會是什麼」的念頭閃過心中，對此柯瑞坦言自己當時的處境有些微妙，「那件事發生時，我並不在現場，我的處境很尷尬，因為我所得到的資訊都是二手的。因此從我的角度來看，我只是努力儘快去了解整件事，並確保我們能修復彼此的關係。」

最終勇士還是平息了這個茶壺裡的風暴，近期不僅迎回明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)，還拉出了一波10連勝，團隊重新凝聚，以35勝14敗獨占西區龍頭寶座。

▲▼杜蘭特、柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩杜蘭特格林
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

林書豪該與前黃蜂主帥重聚？美媒看好他到魔術發揮最大潛能

想選互看不爽的恩比德、衛少當隊友　字母哥：一切都是愛

歐拉迪波右膝肌腱斷裂確定報銷　喬治難過溜馬再次折損一哥

朗多復出秀爆扣拿15+13　湖人不敵灰狼雙狀元合砍50+20

熱門新聞

澳網／喬科維奇生涯3次連3大滿貫　GOAT之路急起直追　

日職／親眼見到王柏融　清宮幸太郎驚比電視大隻

澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三　

澳網／納達爾無緣第18冠心服口服　「他打出最好比賽」

中職／柏安力教學經驗豐富　王正棠：很快看出缺點

林書豪繳10分6助攻追分時刻被冰　麥卡倫轟大三元獵鷹

讀者回應

﻿

最新新聞

1邪惡帝國道奇隕落　讓球迷很失望

2亞足賽大迫勇也回歸　日本伊朗碰頭

3金鶯億元鋸砲戴維斯誓言找回雄風

4唐西奇生涯新高35分+大三元仍敗

5富邦盃少棒2/19開打　12強較勁

熱門新聞

1喬帥3次連3大滿貫GOAT之路急起直追　

2親眼見到大王　清宮驚比電視大隻

3喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫

4納達爾無緣第18冠心服口服

5柏安力經驗　王正棠：很快看出缺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

低調王者-明仁國中

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366