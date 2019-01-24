林書豪秀突破高拋打板外線回溫　被「打臉」仍高效拿15+4

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

林書豪在24日作客公牛一役再次繳出高效表現，上場22分鐘就以10投6中砍下全隊次高的15分，第3節還有一次從右側45度角突破到籃下，高拋打板得手並獲得加罰機會的美技；這一戰「豪小子」也重拾了外線手感，三分球單場4投2中，擺脫了過去6戰在三分外線合計16投僅1中的窘境。

林書豪首節靠著突破挑籃打破鴨蛋，並連續傳球給內線長人倫恩(Alex Len)和史佩爾曼(Omari Spellman)，兩位隊友都造成對手犯規站上罰球線。次節最後6分46秒，他在左側45度角砍進26呎三分，隨後又在切入時造成犯規，兩罰一中，雖然一度被「打臉」，表情痛苦彎下腰，但這並不影響「豪小子」的手感，上半場終了前4分55秒，他再度急停跳投命中。

上半場3投3中攻下8分的林書豪，第3節末段再次開啟火力，此節最後1分55秒，他切到籃下把球傳給倫恩，讓對方完成一記單手爆扣，隨後倫恩也幫「豪小子」掩護，他從右側45度角突破到籃下，高拋打板得手並獲得加罰機會，展現了兩人的好默契。

▲林書豪。（圖／CFP）

雖然「豪小子」被趕來防守的大個子羅培茲(Robin Lopez)壓到身上，起身後加罰沒能命中，但他隨後從後場帶球推進，面對兩名防守球員仍拋進兩分，並在第3節終了前8.1秒於左側底線接到楊恩(Trae Young)的助攻，拔起來命中個人此役第2顆三分球。

末節林書豪沒再添分數，但送出3記妙傳，還在 1分鐘內傳了2次助攻給普林斯(Taurean Prince)砍三分，老鷹此役飆了15顆三分。最後3分14秒，他又傳出地板球與倫恩連線，這位7呎1吋長人雙手爆扣，將分差擴大到117比97、20分，勝負已無懸念。

連續2戰，林書豪的命中率都突破5成，合計19投11中，都砍下15分，維持不錯的狀態；賽後他在個人Instagram發文，「起床、打球、睡覺，不斷循環。人生很美好。」似乎對自己的現況很滿意。

▲林書豪。（圖／CFP）

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