詹皇缺陣近1個月未進行對抗訓練　不排除28日復出？

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)確定無緣下一戰對灰狼的比賽，這將是他在聖誕大戰後連續第15場缺陣，據湖人官網記者楚戴爾(Mike Trudell)報導，「詹皇」今日參與了球隊練習，主帥華頓(Luke Walton)表示，他看起來狀況不錯，但未進行任何對抗訓練，不排除在周日(當地時間)出賽的可能性。

自從詹姆斯在聖誕大戰拉傷鼠蹊部，明星控衛朗多(Rajon Rondo)又因為右手指無名指韌帶撕裂進行手術，湖人的戰績直線滑落，這段期間僅取得5勝9敗，從西區第4跌到第9。本周傳出朗多有望在台灣時間25日對灰狼一役回歸，他能否如期上陣要在賽前才會確定，不過即使他下一戰復出，華頓仍會讓小將英格雷(Brandon Ingram)打控球。

▲詹姆斯。（圖／CFP）

據湖人官網記者楚戴爾的消息，主帥華頓24日受訪時表示，詹姆斯今日參與了球隊練習，在場上來回跑動，看起來狀況不錯，但未進行任何對抗訓練；雖然「詹皇」確定繼續缺席25日對灰狼的比賽，但不排除在28日迎戰太陽復出的可能性。

湖人25日對戰灰狼後，將有2天完整的休息時間，28日繼續在洛城主場迎戰太陽；不過美國《ESPN》報導，華頓認為詹姆斯還沒準備好在28日出賽，「還是要看他明天早上的感覺如何而定，當他們(詹姆斯和朗多)準備好上場，他們就會回到場上。」

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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