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湯神聯手詹皇僅是幻想　湯普森爸：找不到比柯瑞更好的搭檔

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▲勇士柯瑞、湯普森 。（圖／CFP）

▲湯普森的爸爸表示，找不到比柯瑞更好的搭檔 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湯普森(Klay Thompson)繼單場飆出14顆三分後，22日作客湖人一役又追平聯盟前10次三分出手皆命中的紀錄，等他今夏成為自由球員後，肯定會是熱門引援目標之一，不過他爸爸23日受訪時表示，兒子並不想離開灣區，到湖人與詹姆斯(LeBron James)聯手只存在幻想中，「你找不到比柯瑞(Stephen Curry)更好的搭檔。」

在「浪花弟」3節轟下44分，還連續命中10記三分球後的一天，老湯普森(Mychal Thompson)在節目上談到兒子的未來動向，「他不想離開這裡，他喜歡在灣區打球，他熱愛為勇士的球迷和這支球隊打球，他自己也說過，他現在所在的位置是所有球員都夢寐以求的，因此為何他會想要離開呢？

「湯神爸」直言，兒子的去留決定權在勇士手上，如果勇士高層想留下他，就會在今年7月1日(當地時間)自由市場大門開啟後，主動打電話聯絡或敲門給他合約。

▲勇士柯瑞、湯普森 。（圖／CFP）

▲柯瑞與湯普森有望成為史上最偉大的後場搭檔之一 。（圖／CFP）

去年9月曾爆出一則有關「湯神爸」的假新聞，內文指出他認為兒子該轉戰湖人聯手詹姆斯，但實際上是一名和他一起上節目的記者卡梅內茲基(Brian Kamenetzky)的發言，被「誤傳」是他所說。對於兒子與「詹皇」當隊友一事，老湯普森承認內心想過，「這只存在於幻想，只是想說那會變成怎麼樣。」

老湯普森認為兒子正處在一個最棒的位置，有一位最完美的搭檔柯瑞，「你找不到比他更好的搭檔、更成功的搭檔。」「湯神爸」對勇士一哥柯瑞讚不絕口，更看好「浪花兄弟」共創歷史，「如果他們接下來5到7季都能保持健康，他們終究會成為史上最偉大的後場組合，你怎麼會不想看到他們完成如此的偉業？

柯瑞與湯普森搭檔以來，一直都是令對手畏懼的後場雙槍，兩人曾在2015-16賽季攜手砍進678顆三分球，生涯三分進球總數合計已破4000顆。值得一提的是，兩位神射都非常無私，湯普森本季刷新柯瑞單場最多三分進球紀錄，單場猛砍14顆三分球當中，就有4顆來自「咖哩」的助攻；前役「湯神」前10次出手三分都命中追平聯盟紀錄，單場10顆三分也有4顆是柯瑞助攻而來。

▲勇士湯普森、卡森斯。（圖／路透）

▲湯普森。（圖／路透）

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關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森浪花兄弟
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