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哈登難過安東尼火箭生涯失敗　歐尼爾：甜瓜適合湖人

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▲▼詹姆斯，安東尼。（圖／CFP）

▲歐尼爾認為甜瓜適合湖人。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星前鋒安東尼(Carmelo Anthony)台灣時間23日正式被交易到公牛，不過他不會為芝加哥出賽，將繼續等待下一個機會。《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，湖人仍對「甜瓜」感興趣，紫金傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)也認為這位34歲老將適合洛杉磯，至少還可以再打1、2季。

火箭與公牛23日完成了交易，《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，火箭將安東尼、迪布萊爾(Jon Diebler)的簽約權和156萬美金的現金送至芝加哥，換回德拉吉切維奇(Tadija Dragicevoc)的簽約權。不過公牛並不打算留下這位34歲明星前鋒，可能會將他釋出或尋求交易。

安東尼去年夏天與哈登(James Harden)、保羅(Chris Paul)組成火箭新一代的3巨頭，卻僅打了10場就遭棄用，一開始球團方面稱他「因病」缺席，去年11月16日對外宣布雙方已協議分手；談到雙方合作破局，休士頓一哥哈登23日受訪時坦言，感覺真的很糟糕，「但事情就是這樣，我只希望他找到一個能夠擁抱他的地方，讓他可以繼續打球。

▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

哈登誇讚安東尼是史上最佳的球員之一，且真心熱愛籃球，「有些人打球只是因為他們擁有這方面的天賦，或是因為他們運動能力很好、投籃很棒，但真正熱愛籃球的球員並沒有那麼多。」

哈登也希望能再看到「甜瓜」在場上奮戰的樣子，「我只想看到他回到球場打球，看到他開心的樣子，我的意思是，他應該得到這些，他為了比賽投入很多時間和努力，他應該得到打球的機會，享受打球的樂趣。

由於公牛無意留下他，安東尼只能繼續尋覓新東家，《The Athletic》名記者艾米克(Sam Amick)上周曾披露，湖人是最常被拿來與「甜瓜」的名字放在一起的隊伍，「沃神」22日也指出，紫金軍團仍對「甜瓜」感興趣。

湖人傳奇中鋒歐尼爾也看好安東尼轉戰湖人，「我認為他適合湖人，我想他現在可能很沮喪，甚至覺得有點困窘，還有很多人覺得他已經不行了，但我認為他還能打個1、2兩季。」「俠客」說，洛杉磯是一個溫暖的城市，「如果他能得到機會，尤其是在詹姆斯(LeBron James)缺席之下，打出出色表現，或許他在湖人會有一些亮點。

▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

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