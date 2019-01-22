湯神前10次三分出手全中！　3節飆44分率勇士爆打湖人

▲勇士湯普森。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

本季曾創下單場14顆三分的湯普森(Klay Thompson)，在22日作客受傷兵困擾的湖人一役，再次展現燙到著火的外線火力，他前10次三分出手都命中，追平了聯盟單場連續三分進球紀錄，僅打了3節就以20投17中轟下44分，率衛冕軍勇士以130比111打爆「一哥詹姆斯(LeBron James) 不在」的紫金軍團。

KLAY THOMPSON IS 10-10 FROM DEEP! #DubNation pic.twitter.com/WrHd6FeDsR — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年1月22日

本季首度與湖人交手，勇士禁區遭紫金大軍新一代長人祖巴奇(Ivica Zubac)打爆，讓他單場10投9中繳出18分、11籃板，最後以101比127在甲骨文球場狂輸了26分；但雙方22日再度對決，衛冕軍以完整的「5星」陣容應戰，克服阿基里斯腱傷勢的全明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)復出第2戰，打了21分鐘，雖然9投2中僅8分進帳，但也抓下9籃板、5助攻，單場正負值達+24。

此役「浪花弟」湯普森展現驚人手感，前10次三分出手全部命中，追平了聯盟紀錄，直到第3節最後3分55秒才投丟第一記外線，第3節他在9分鐘內轟下個人本季單節新高23分，單節三分球8投7中，他的得分直逼湖人第3節團隊的25分。

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

勇士終場在湯普森3節就以20投17中狂轟44分帶領下，以130比111輕鬆拿下8連勝，這是「湯神」生涯第13度單場破40分的比賽，也是第5度單場三分進球數上雙，僅次於一哥柯瑞(Stephen Curry)的12次。這一戰過後，他的生涯三分命中總數也來到1694顆，超越詹姆斯(1684個)與奈許(1685個)的紀錄，爬上史上第19位。

勇士一哥柯瑞此役手感不佳，12投3中，命中率下滑到2成5，三分球則是10投2中，不過仍拿下11分、12助攻的雙十數據，另有5籃板、1抄截。找不到準星的「咖哩」還一度在跑快攻想灌籃時不慎打滑跌倒，讓場面相當尷尬。

▲勇士湯普森。（圖／路透）

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