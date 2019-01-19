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不解唐西奇全明星票數竟比柯瑞高　T-Mac批：很不尊重

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▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)在全明星賽第3輪票選中，得票數衝破300萬，狂吸3301825票，高居全聯盟第3，人氣直逼聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)，還勝過2屆年度MVP柯瑞(Stephen Curry)，對此前「得分機器」麥格雷迪(Tracy McGrady)相當不解球迷的投票方式，直言「這個投票真的很不尊重人」。

來自西班牙聯賽豪門皇馬的19歲小將唐西奇，菜鳥季就一鳴驚人，繳出場均20.3分、6.7籃板和5.1助攻的優質數據，連勇士一哥柯瑞都表示，自己沒辦法再給這位斯洛維尼亞金童任何建議；執掌馬刺兵符長達23季的波波維奇(Gregg Popovich)則盛讚他「極度不凡」，還是新人就能贏得獨行俠隊友尊重。

唐西奇的威猛表現也讓他贏得高人氣，在全明星賽票選中獲高度青睞，NBA官方18日公布全明星賽第3輪票選結果，他共拿下3301825票，僅次於西區和東區的人氣王詹姆斯與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)；人氣更勝勇士一哥柯瑞，還有剛締造連18場得分破30的火箭王牌哈登(James Harden)。

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

對此名人堂球星麥格雷迪對球迷的投票方式很有意見，「這個投票真的很不尊重人，不尊重改變了這個籃球世代的柯瑞，因為唐西奇的票數居然比他還多，也比哈登還多？你跟我開玩笑嗎？」

「T-Mac」強調，他不是說唐西奇不該入選全明星，這位19歲超級新星應該成為一位全明星球員，「但他的票數比這兩人還高(指哈登與杜蘭特)？ 我知道他們不是球迷的最愛，KD不是球迷最愛的球員，哈登也不是，這點我能理解。」

《ClutchPoints》指出，唐西奇的旋風可能與他來自球迷基數很大的德州隊伍有關，若從這點來看，就不會對他得到如此高的票數感到驚訝；而且根據官方的投票規則，球迷並不會完全左右票選結果，東、西區全明星先發是由球迷、媒體和球員共同投票選出，所佔比重分別為50%、25%及25%。

除了受到球迷青睞，唐西奇幾乎打出自詹姆斯以來，菜鳥單季的最佳表現，早已讓他受到媒體的關注，因此他也可能會得到媒體的選票；不過聯盟的球員可能會傾向投給資深球員，例如進入生涯最終季的熱火球星韋德(Dwyane Wade)，或從膝傷中奮起的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)。

▲▼柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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