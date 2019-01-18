庫茲馬飆32分助湖人OT取勝　衛少30投7中雷霆6戰5敗

▲雷霆一哥衛斯布魯克又打鐵。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在詹姆斯(LeBron James)掛傷號後，湖人18日作客雷霆賽前，摔出了西區前8。此役首節就被打爆陷入12分落後，所幸次節很快打出40對24的猛攻反超比數，儘管「球哥」末節最後2.9秒要命的犯規，導致紫金軍團被逼入延長，但他在OT開局連拿5分，加上庫茲馬(Kyle Kuzma)單場飆出32分，終場以138比128賞給雷霆近6戰第5敗。

這是紫金軍團連續第12場「沒有詹姆斯」的比賽，面對暫居西區第3的雷霆，首節防守端就崩盤，先是被硬漢亞當斯(Steven Adams)打爆禁區，又遭奧克拉荷馬兩大得分手衛斯布魯克(Russell Westbrook)、喬治(Paul George)火力轟炸，首節打完就陷入27比39、12分落後。

不過湖人很快在次節還以顏色，新生代長人祖巴奇(Ivica Zubac)開局連下6分，包括一記爆扣，他的板凳夥伴哈特(Josh Hart)、華格納(Moritz Wagner)也挺身搶分，加上「球哥」博爾(Lonzo Ball)在上半場終了前2分50秒連砍2顆三分球，飆了8分，紫金軍團單節打出40對24的大逆襲，將比數反超為67比63。

▲湖人小將庫茲馬砍32分。（圖／達志影像／美聯社）

兩隊下半場激烈拉鋸，雷霆僅帶著96比95、1分領先進入決勝節。末節最後5分01秒，「衛少」的三分球幫助雷霆取得111比108、3分領先，但庫茲馬不到30秒也回敬一記外線冷箭扳平比數，隨後亞當斯造成祖巴奇的犯規，把握住兩罰機會再次反超比數。雷霆始終無法封鎖庫茲馬的三分砲火，他在最後4分09秒砍進個人單場第7顆三分彈。

兩隊廝殺到末節最後1分鐘仍難分勝負，哈特最後35.7秒兩罰命中，讓湖人取得122比119、3分領先，但湖人沒能守成，「球哥」最後2.9秒在「衛少」身上賠上要命的犯規，送給對方3罰機會，雷霆一哥頂住壓力3罰都進，露出得意神情。

雖然此役手感火燙的庫茲馬嘗試絕殺，在左側底線面對喬治和亞當斯的防守出手砍三分，可惜球奪框而出，雙方戰成122平進入延長賽。

▲雷霆一哥衛斯布魯克又打鐵。（圖／達志影像／美聯社）

「球哥」延長賽將功贖罪，砍進一顆27呎三分球，開局連得5分，祖巴奇則造成喬治犯規站上罰球線，兩罰皆命中，湖人拉開129比122、7分領先；雷霆直到最後1分59秒才首開延長賽得分紀錄，不過湖人小將庫茲馬和英格雷隨後也加入搶分行列，英格雷終場前32秒的爆扣，將分差擴大到135比128，湖人終場便以138比128賞給雷霆近6戰第5敗。

此役湖人團隊命中率飆破5成，單場還砍了19顆三分球，其中7顆由庫茲馬包辦，他以20投11中貢獻了32分、8籃板和4助攻，外帶3抄截，祖巴奇從板凳挹注26分、12籃板，「球哥」也攻下18分、10助攻。

雷霆先發5虎得分全上雙，以喬治砍下27分、8助攻和7籃板最佳，但他延長賽毫無表現，「衛少」則再次打鐵，30投僅7中，命中率跌到2成33，繳出26分、13助攻和9籃板。

▲湖人小將庫茲馬、博爾和祖巴奇皆繳出不錯的表現。（圖／CFP）

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