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哈登飆58+10火箭仍OT飲恨　連18場30+紀錄之夜被汀威迪毀了

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▲火箭哈登、籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在17日面對籃網一役，再次展現無人能擋的兇猛火力，他鏖戰了45分鐘飆出本季新高58分、10籃板，連2場得分破50大關，同時將連續單場突破30分紀錄場次推進到第18場，追平貝勒(Elgin Baylor)的紀錄，並列史上第6，可惜火箭最終在延長賽以142比145落敗。

前役砍下57分的哈登，此役上半場「僅」拿14分，其中11分還集中在次節最後3分鐘，火箭則暫以54比62落後給作客的籃網。不過他第3節重拾火力，單節灌進22分，率隊打出40對23的反擊，一舉將比分逆轉為94比85。

末節最後4分01秒，哈登砍進一記26呎後撤步跳投，將分差擴大到118比105、13分，但隨後籃網卡洛(DeMarre Carroll)和汀威迪(Spencer Dinwiddie)聯手率隊反擊，拉出一波17比9的攻勢，追到122比127。汀威迪在此節結束前26.2秒連砍2顆遠距三分，最後21.5秒將分差縮小到128比129、1分差。

雖然哈登末節終了前12.7秒穩穩命中了2罰，個人單場得分飆高到53分，但汀威迪不到5秒後又砍了一顆扳平比數的28呎三分，雙方戰成131平，進入延長賽。

▲火箭哈登、籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

最後決勝的5分鐘，火箭「小河流」瑞佛斯(Austin Rivers)開局就飆了一顆三分球，隨後汀威迪持續與休士頓一哥哈登「對飆」，「大鬍子」切入拋投並在三分外線要到犯規，把握住3罰機會，拉開4分領先。終場前1分28秒，火箭緊急簽下的後衛紐納里(James Nunnally)飆進三分彈，將分差擴大到7分。

火箭接下來沒再添得任何分數，作客的籃網趁勢打出一波10比0攻勢，汀威迪連送2次助攻，並完成了一記三分打，終場率隊以145比142驚險帶走勝利。此役哈登鏖戰了45分鐘，34投16中轟下58分，連2場刷新個人本季得分新高，另有10籃板和6助攻，外帶火鍋、抄截各1的數據，但三分球19投僅5中。

▲火箭哈登、籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

這是哈登本季第4度單場得分突破50大關，同時他也將連續30+場次推進到第18場，追平了「飛人」貝勒(Elgin Baylor)的紀錄，並列史上第6；另外他還締造了一項紀錄，據《休斯頓紀事報》火箭記者費根(Jonathan Feigen)統計，加上這一戰，哈登生涯對聯盟其他29支隊伍均有單場砍破40分的表現。

籃網這一戰的致勝功臣非從板凳出發的汀威迪莫屬，他上場32分鐘砍下全隊最高的33分、10助攻，在末節和延長賽皆有關鍵表現。

▲火箭哈登、籃網汀威迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA火箭哈登籃網
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