在騎士4季太操？詹皇恐休到2月底　前東家成員：上季消耗極大

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)2014年重返發跡地，連4季率騎士打入總決賽，並在2016年奪得隊史首冠，終結了長達52年的「冠軍荒」，卻也付出了代價。去年夏天他離開克里夫蘭時，騎士內部就有人開玩笑表示，「他的輪胎胎面都要被磨掉了。」甚至有騎士成員向美國《ESPN》透露，上季對「詹皇」來說消耗極大。

過去4年，詹姆斯共為騎士拚戰了81場季後賽，上季還打滿了82場例行賽，對一名生涯邁入第16年的資深球星來說，是相當不可思議的數據；當他去年休賽季轉戰洛城時，騎士內部曾有人開玩笑說，「他的輪胎胎面都要被磨掉了。」

詹姆斯本季健康出賽了34場後，在聖誕大戰意外拉傷鼠蹊部，由於他過去沒有遭逢過類似的傷勢，無論是他自己或湖人方面都格外謹慎，恐怕得等到2月底甚至更久以後才會回歸。湖人14日在主場面對騎士的比賽，是「詹皇」連續第10場缺陣，最後紫金軍團以95比101落敗，10戰僅拿下3勝，跌出了西區前8強。

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

「詹皇」本季突如其來的拉傷，是否與他過去4季在騎士「過度」操勞有關，再次引起討論。在騎士前役作客洛城賽前，有騎士成員向美國《ESPN》透露，上季對詹姆斯來說消耗極大。

或許也是因為如此，湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)去年11月就曾對外表示，他們會密切注意 「詹皇」的上場時間，並確保不要讓場上的一切都圍繞著他。洛城的教練團也在這方面做出努力，這位34歲頭號巨星本季的場均上場時間確實降到生涯新低34.6分鐘。

湖人主帥華頓(Luke Walton) 15日受訪時透露，詹姆斯正持續接受治療，並進行投籃訓練，也做過跑動練習，「他告訴我感覺很不錯。」紫金軍團在少了當家一哥指揮後，戰績直線下滑；值得一提的是，過去4季他掛免戰牌的比賽，騎士合計也僅繳出4勝23敗的慘績。

▲詹姆斯在聖誕大戰意外受傷。（圖／達志影像／美聯社）

「詹皇」正在繼續刷新他個人生涯最長的連續缺陣紀錄，不過他的前隊友湯普森(Tristan Thompson)認為湖人不需要過度擔心，「他會在某個時刻回來的，例如他們連輸了5或6場，或從第3名跌到第9或第10名，他一定會及時歸隊，因此重點不在於擔心能否打進季後賽，就算他的傷還沒好，他也一定會及時回歸幫助球隊打入季後賽。」

湯普森認為，在詹姆斯缺陣期間，湖人教練團應該要為其他球員設計進攻戰術讓他們找回節奏，讓其他人去做一些當「詹皇」在陣中時，他們幾乎不會做的事。

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）