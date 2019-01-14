鵜鶘、七六人問林書豪價碼？　NBC體育：費城想找防守悍將

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然上季因右膝髕骨韌帶斷裂提前報銷，但林書豪本季從亞特蘭大的板凳重新出發，過去38戰繳出場均10.9分、3.5助攻的優質數據，吸引了多支球隊的關注，近來除了傳出拓荒者願意用首輪籤來換他，《SportingNews》更報導，鵜鶘和七六人已經向老鷹詢問報價；不過《NBC Sports》隨後推翻了費城曾問價的消息，並強調七六人要找的是防守悍將。

隨著交易截止日(台灣時間2月8日)逐漸迫近，本季從老鷹板凳奮起，繳出高效表現的林書豪，名字出現在交易傳聞中的頻率越來越高，美國《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)上周曾在推特上表示，聯盟各隊對「豪小子」的興趣正在蔓延，除了打得出色又具有經驗，他的到期合約也是很大的「誘因」。

《SportingNews》近日披露，後場擁有雙槍里拉德(Damian Lillard)、麥卡倫(C.J. McCollum)的拓荒者，願意拿首輪籤來換林書豪，提升後場深度；除此之外，同樣急需補強板凳的鵜鶘和七六人也向老鷹詢問報價。

▲林書豪 。（圖／路透）

不過《NBC Sports》13日報導，據他們得到的消息，七六人詢問林書豪價碼的消息並非事實。內文指出，雖然本季場均上場19.4分鐘，就能貢獻10.9分、3.5助攻和2.4籃板的林書豪，若轉戰費城，肯定能成為替補陣容中穩定的得分點，但七六人現在面臨的最大問題，恐怕是在防守端，他們時常被迫用21歲的柯爾克瑪茲(Furkan Korkmaz)和沙米特(Landry Shamet)去防守對手的中距離高手。

七六人主帥布朗(Brett Brown)曾在上個月底受訪時表示，現階段他對能封鎖敵人中距離得分手的防守悍將最感興趣，但防守顯然不是林書豪的強項。另外一個可能讓費城無法與「豪小子」聯手的原因，在於他本季的薪資仍達到1250萬美金。

除非七六人放棄本季陷入掙扎的錢德勒(Wilson Chandler)或狀元郎佛茲(Markelle Fultz)，否則並沒有足夠的薪資空間能簽下這位台裔控衛；但錢德勒的防守能力受到球隊肯定，佛茲雖然至今沒打出符合期待的表現，但他年僅20歲，費城恐怕很難放棄他們。

▲林書豪。（圖／CFP）