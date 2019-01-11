林書豪重返勇士或聯手費城3巨頭？　美媒評選5個最佳落腳處

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪本季揮別嚴重膝傷，成為老鷹板凳上最穩定的火力來源，據美國《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)的消息，聯盟各隊對「豪小子」的興趣正在蔓延；《ClutchPoints》則撰文評選了5個最適合他的落腳處，包括衛冕軍勇士、重新起飛的七六人都在列，並指出「要是老鷹沒有在下個月交易截止日前交易林書豪，會讓人非常驚訝」。

林書豪本季至今出賽了37場，場均上陣19.3分鐘，能貢獻11分、3.5助攻和2.5籃板，整體命中率4成87，三分命中率3成61，他可能迎來了「林來瘋」後，個人打得最棒的一個賽季。

▲林書豪 。（圖／路透）

美媒《ClutchPoints》指出，正處於重建期的老鷹，並不需要一位30歲的「替補」後場指揮官，更直言「要是老鷹沒有在下個月交易截止日前交易林書豪，會讓人非常驚訝」，並評選了5個老鷹可以進行交易的隊伍。

▲熱火主控卓吉奇。（圖／達志影像／美聯社）

5.邁阿密熱火

熱火主控卓吉奇(Goran Dragic)本季受膝傷纏身，至今僅出賽14場，雖然他預計在2月明星周左右回歸，但復原狀況目前仍是未知數。在卓吉奇缺陣後，熱火陣中沒有任何「正統」控衛，林書豪會是很不錯的補強。

熱火目前的進攻效率僅排在聯盟第22，雖然林書豪的加入不可能完全解決這個問題，但肯定能提升進攻效率。目前南灘大軍暫居東區第6，但與第11名的巫師之間的勝場差也僅3.5場，他們需要一名能幫助他們鞏固分區前8的即戰力球員。

▲拓荒者後場雙星。（圖／CFP）

4.波特蘭拓荒者

拓荒者後場有許多潛力小將，例如22歲的鮑德溫(Wade Baldwin)、19歲的特倫特(Gary Trent Jr.)和西蒙斯二世(Anfernee Simons all)，但他們都還需要時間成長，球隊的重擔依舊落在後場兩大球星里拉德(Damian Lillard)、麥卡倫(C.J. McCollum)身上，林書豪可望為他們減輕壓力。

《ClutchPoints》內文提到，拓荒者進攻效率僅名列第12，與後場得分火力深度不足有關，當他們後場雙星有一位在場下時，林書豪能給拓荒者主帥史托茲(Terry Stotts)更多選擇。

▲戴維斯。（圖／CFP）

3.紐奧良鵜鶘

鵜鶘本季最大的任務就是努力打進季後賽，證明他們是一支能贏球的隊伍，確保一哥戴維斯(Anthony Davis)留隊。鵜鶘的先發陣容很堅強，由「一眉哥」領銜，搭配後場的哈樂戴(Jrue Holiday)、大前鋒米羅蒂奇(Nikola Mirotic)。

但在季前失去明星控衛朗多(Rajon Rondo)後，1號位的可用之兵明顯不足，林書豪本季從板凳穩定輸出，能彌補這個缺口，球團也可藉此向戴維斯展示他們努力想提升球隊的決心。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

2.金州勇士

灣區是林書豪生涯發跡的地方，他菜鳥季時曾為勇士打了29場比賽。《ClutchPoints》指出，衛冕軍目前亟需提升板凳的貢獻度，老將伊谷達拉(Andre Iguodala)和李文斯頓(Shaun Livingston)表現下滑，26歲的麥金尼(Alfonzo McKinnie)也不夠可靠，他本季場均上陣14.1分鐘，僅能得到5.2分；而林書豪能從板凳帶來穩定的火力，同時還能幫忙組織攻勢，又對無球打法不陌生。

雖然勇士即將在1月18日(當地時間)迎回禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)，但他們可能還是會嘗試在交易截止日前找尋能補強戰力的拚圖，林書豪可能會是其中的人選之一。

▲七六人巴特勒。（圖／路透）

1.費城七六人

如果說有哪支球隊比勇士更需要提升板凳深度，那就是七六人。費城為了得到4屆全明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)，組成新一代3巨頭，在交易中犧牲了板凳深度；但他們至今卻沒有針對板凳戰力流失做出任何補強，若他們想從季後賽首輪過關，絕對需要解決這個問題。

林書豪能夠代替至今表現未達標的狀元郎佛茲(Markelle Fultz)完成任務，他不僅能帶來火力，還能為七六人添增一名優秀的控球者。

▲林書豪。（圖／CFP）