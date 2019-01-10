運動雲

> >

湯神轟43分僅運球4次驚艷詹皇　尼克守不住他「空氣」可以？

ETtoday運動雲

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士後場雙槍之一湯普森(Klay Thompson)前役出戰尼克，連飆7顆三分彈轟下43分，且只運了4次球，正在養傷的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)特地在個人Instagram發限時動態大讚他的表現很酷；不過該役命中率破6成的「湯神」，也上演了有點尷尬的一幕，他第3節在外線接到球準備出手，意外被「空氣」蓋了一鍋。

進入1月份後，湯普森的手感明顯回溫，近3戰單場命中率皆突破5成，砍了14顆三分球，擺脫了上個月的低潮，他一度在去年12月13日對暴龍開始，8戰三分球合計48投僅10中。前役在主場面對尼克來犯，他單場更是29投18中，三分球16投7中，狂轟個人本季次高43分，率勇士以122比95狂勝27分。

這是湯普森生涯第13度單場突破40大關(例行賽12次，季後賽1次)，值得一提的是，當他單場至少攻下40分時，勇士從沒嘗過敗績，累計13戰全勝，他也成為自NBA和ABA於1976年合併以來，史上唯一一位達成「得分40+不敗」的球員(至少10度40+)。

▲詹姆斯在個人IG限時動態讚嘆湯普森的表現。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲詹姆斯在個人IG限時動態讚嘆湯普森的表現。（圖／翻攝自IG／kingjames）

「湯神」的表現連聯盟頭牌詹姆斯都被驚艷到，還特地在個人IG限時動態發文，列出這位勇士神射的單場數據，「43分、29投18中、7顆三分球、只運球4次」，大讚「太酷了！」

不過前役相當神勇的湯普森，在比賽中也出現有點尷尬的一幕，第3節他在右側底線接到球，趕來防守的穆迪耶(Emmanuel Mudiay)被他的假動作騙到「煞車不及」，「湯神」在無人防守之下準備砍三分，球卻沒拿穩直接飛掉；透過慢動作重播可以看到，穆迪耶並沒有碰到他，有球迷因此嘲諷，「連空氣的防守都比尼克好。」

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森湯神浪花弟湖人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

小三跪著露「白皙嫩腿」頻道歉 長太美網心疼：罵輕點

推薦閱讀

紫金新星庫茲馬飆新高41分　湖人打爆活塞收詹皇缺陣後第3勝

打3場就被裁麥考入暴龍　騎士神操作遭調查最重恐剝奪選秀權

林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

熱門新聞

中職／郭泓志IG三根玉米筍「3月見」　網：要來兄弟了

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

讀者回應

﻿

最新新聞

1謝淑薇澳網位女單第28種子

2遊騎兵1年約簽「敗投王」米勒

3火腿公布春訓行程　快來看大王

4統一獅13日開訓　渡邊久信來台

5豪哥不怕命中率低：重點是投籃品質

熱門新聞

1郭泓志IG「3月見」　網猜要來兄弟了

2郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

3不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

4不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

5美媒讚豪哥打得好有經驗有利交易

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366