湯神轟43分僅運球4次驚艷詹皇　尼克守不住他「空氣」可以？

記者游郁香/綜合報導

勇士後場雙槍之一湯普森(Klay Thompson)前役出戰尼克,連飆7顆三分彈轟下43分,且只運了4次球,正在養傷的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)特地在個人Instagram發限時動態大讚他的表現很酷;不過該役命中率破6成的「湯神」,也上演了有點尷尬的一幕,他第3節在外線接到球準備出手,意外被「空氣」蓋了一鍋。

The air played better defense on Klay Thompson than the Knicks did pic.twitter.com/7xzrVqSJCI