湯神轟43分僅運球4次驚艷詹皇　尼克守不住他「空氣」可以？

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士後場雙槍之一湯普森(Klay Thompson)前役出戰尼克，連飆7顆三分彈轟下43分，且只運了4次球，正在養傷的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)特地在個人Instagram發限時動態大讚他的表現很酷；不過該役命中率破6成的「湯神」，也上演了有點尷尬的一幕，他第3節在外線接到球準備出手，意外被「空氣」蓋了一鍋。

The air played better defense on Klay Thompson than the Knicks did pic.twitter.com/7xzrVqSJCI — Someone's An Idiot (@SomeonesAnIdiot) 2019年1月9日

進入1月份後，湯普森的手感明顯回溫，近3戰單場命中率皆突破5成，砍了14顆三分球，擺脫了上個月的低潮，他一度在去年12月13日對暴龍開始，8戰三分球合計48投僅10中。前役在主場面對尼克來犯，他單場更是29投18中，三分球16投7中，狂轟個人本季次高43分，率勇士以122比95狂勝27分。

這是湯普森生涯第13度單場突破40大關(例行賽12次，季後賽1次)，值得一提的是，當他單場至少攻下40分時，勇士從沒嘗過敗績，累計13戰全勝，他也成為自NBA和ABA於1976年合併以來，史上唯一一位達成「得分40+不敗」的球員(至少10度40+)。

▲詹姆斯在個人IG限時動態讚嘆湯普森的表現。（圖／翻攝自IG／kingjames）

「湯神」的表現連聯盟頭牌詹姆斯都被驚艷到，還特地在個人IG限時動態發文，列出這位勇士神射的單場數據，「43分、29投18中、7顆三分球、只運球4次」，大讚「太酷了！」

不過前役相當神勇的湯普森，在比賽中也出現有點尷尬的一幕，第3節他在右側底線接到球，趕來防守的穆迪耶(Emmanuel Mudiay)被他的假動作騙到「煞車不及」，「湯神」在無人防守之下準備砍三分，球卻沒拿穩直接飛掉；透過慢動作重播可以看到，穆迪耶並沒有碰到他，有球迷因此嘲諷，「連空氣的防守都比尼克好。」

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）