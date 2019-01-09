Kobe愛徒捲入一眉哥交易流言　坦圖：我也會交易自己換戴維斯

▲塞爾提克新星坦圖(右)笑說，他會交易自己換鵜鶘一哥戴維斯(中)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的交易流言持續延燒，波士頓新星坦圖(Jayson Tatum)也捲入其中，先前曾有消息指出，他可能成為綠衫軍的交易籌碼之一，不過他對此似乎很淡定，還跟塞爾提克球評馬克思維爾(Cedric Maxwell)開玩笑說，「沒錯，我也會為了得到戴維斯交易我自己。」

塞爾提克二年級前鋒坦圖(Jayson Tatum)不僅在菜鳥季就成為先發主將，還在季後賽創下10度單場得分突破20大關的紀錄，去年夏天更獲得偶像紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)親身指導，深獲「老大」喜愛；不過近來有傳言指出，他恐成為綠衫軍追求「一眉哥」的交易籌碼之一。

雖然坦圖不認為自己將會離開波士頓，但他可以理解若綠衫軍想追求鵜鶘一哥戴維斯，自己可能會被「打包」交易；塞爾提克廣播球評馬克思維爾近日透露，坦圖曾向他開玩笑表示，「沒錯，我也會為了得到戴維斯交易我自己。」這位20歲潛力新星的老爸也打趣說道，「如果他不是我兒子，我大概也會為了戴維斯交易他。」

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖上季先發了80場比賽，場均上陣30.5分鐘，能貢獻13.9分、5籃板和1.6助攻，平均命中率達到4成75，本季至今他則打了39戰，依舊穩站綠衫軍先發位置，場均得分提升到16.1分，另有6.4籃板、1.8助攻，整體數據又比上季更上一層樓。

對於自己的未來動向，「主角」戴維斯則不願談論太遙遠的未來，他近日接受《The Athletic》專訪時表示，「我是一個活在當下的人，如果你想太多太遠，你就會錯過當下。對我來說，最重要的永遠都是今晚的比賽，今晚的投籃訓練，我該怎麼讓現在的自己變好，而不是去計劃太遙遠的事情。」他也明確表達現階段他最大的目標就是率鵜鶘贏球，並打入季後賽。

▲坦圖從菜鳥季就擔任先發主將。（圖／達志影像／美聯社）