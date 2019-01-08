40歲諾威斯基假動作騙倒畢斯利　急停跳投命中讓主場嗨翻

▲獨行俠諾威斯基。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯招牌球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)由於季前進行左腳踝微創手術，開季連續缺席26場才回歸，還在找尋最佳狀態；他在8日面對湖人一役，雖然僅出手3次命中1球，但這顆進球讓獨行俠主場嗨翻，高齡40歲的「德國坦克」以假動作騙過防守球員，再帶一步跳投命中，展現他寶刀未老的實力。

.@swish41's pump fakes in Season 21: STILL GOOD pic.twitter.com/PJeJ61FibX — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2019年1月8日

諾威斯基去年夏天以1年500萬美金的「佛心價」續留達拉斯，季前原本預估能趕上訓練營，復出日期卻不斷延後，直到去年12月14日作客鳳凰城一役才終於回歸賽場，迎接生涯第21季，正式超越紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)為洛城效力20季的紀錄，成為NBA史上為同一支球隊效力最久的球員。

獨行俠8日在主場面對少了當家王牌詹姆斯(LeBron James)坐鎮的湖人，諾威斯基僅替補上陣13分鐘，3投1中拿下2分、2助攻和2籃板，外帶1火鍋。他此役唯一一顆進球出現在次節還剩10分58秒，他在左側45度角接到球後，先做出假動作，將湖人替補前鋒畢斯利(Michael Beasley)騙起，再帶一步出手，球應聲破網，除了板凳席隊友站起來慶祝，主場球迷更是嗨翻。

▲獨行俠諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

上半場獨行俠取得67比54、13分領先，但戰局在第3節發生變化，獨行俠單節僅13分進帳，反倒陷入80比86、6分落後，加上團隊單場出現多達18次失誤，終場反以97比107落敗。

除了失誤過多，此役還可以看到，獨行俠球員很多時候站在場上，似乎在等著超級新人唐西奇(Luka Doncic)或潛力後衛史密斯(Dennis Smith Jr.)單打，對此老大哥諾威斯基表示，他不認為球隊打得很自私，「我認為大家可能是想著，『OK，我這樣打能幫助球隊贏球。』結果球的轉移就停滯了，然後下一個人也是這樣想，『我這樣打可以為球隊贏得勝利。』」

「我們的球員可能覺得他們2個(唐西奇和史密斯)能幫球隊完成幾個Play，但我們應該保持團結，當我們分享球時，那才是最好的我們。」

▲獨行俠諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）