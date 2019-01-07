席波杜遭開除恐讓羅斯奇蹟喊卡　灰狼又相中「前公牛主帥」

▲灰狼主帥席波杜遭開除，羅斯的未來出現變數？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

上季遭騎士棄用，又被爵士釋出一度無球可打的前年度MVP羅斯(Derrick Rose)，本季徹底重生，在昔日風城的恩師席波杜(Tom Thibodeau)麾下，打出刷新個人單場新高50分的感動戰役，繳出場均18.9分、4.8助攻的優質數據，三分命中率46.2%更創下生涯新高，但在席波杜遭閃電開除後，他在明尼蘇達的未來出現變數。

「每個故事都有開始、轉折和結局，我想他的結局一定會很完美。」曾一手將羅斯培育為聯盟史上最年輕年度MVP的席波杜，即使在愛徒飽受接二連三膝傷摧殘，仍深信「飆風玫瑰」能再次綻放，而他也在本季如願見證奇蹟，羅斯去年11月1日對爵士一役，飆出生涯新高50分，從谷底奮起的身影撼動人心。

用人保守、常讓主力球員負擔過長上場時間的席波杜，本季卻給轉任替補的羅斯很大的發揮空間，甚至還有11場先發上陣，其他21場從板凳出發的比賽，也只有2場上場不到20分鐘，其中1場還是提前傷退；這位30歲的前年度MVP本季場均上場時間逼近30分鐘，排在全隊第6。

▲灰狼主帥席波杜被開除。（圖／達志影像／美聯社）

在熟悉的體系中，又獲得充分的上場時間和控球權，「飆風玫瑰」場均能出手15.2次，場均18.9分更創下2011-12賽季以來的個人新高，在灰狼僅次於被視為明尼蘇達未來領袖唐斯(Karl-Anthony Towns )的22.2分，整體命中率48.6%也是生涯次高，三分命中率48.6%更是生涯最佳。

羅斯先發的11場比賽，有9戰上場達35分鐘以上，對爵士繳出50分的比賽，更鏖戰了41分鐘，但考量到「飆風玫瑰」的傷病史，他自2012年撕裂左膝前十字韌帶後，就不斷受膝傷纏身，過長的上場時間恐造成受傷風險；他在去年12月24日因傷休戰1場，之後復出兩戰皆上陣超過38分鐘，結果再次傷到腳踝，最近已經連5場高掛免戰牌。

▲羅斯也曾在風城和霍伊柏格合作。（圖／達志影像／美聯社）

除了傷病疑慮，羅斯本季重生的奇蹟能否延續又出現了一個極大變數，那就是恩師席波杜被炒魷魚，還傳出前公牛主帥霍伊柏格(Fred Hoiberg)是灰狼考慮的新任教頭人選之一。

霍伊柏格過去也曾與羅斯合作，但當時他較偏好讓巴特勒(Jimmy Butler)當公牛的進攻第一選擇，而在這兩位後場雙星產生矛盾時，他也沒能幫忙化解，最終「飆風玫瑰」在2016年6月遭到交易，雙方的合作經驗並不愉快；若真的改由霍伊柏格執掌灰狼兵符，他是否會繼續重用羅斯顯然是很大的問號。

▲前公牛主帥霍伊柏格。（圖／達志影像／美聯社）