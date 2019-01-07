唐斯飆28+18助灰狼大勝22分　「沒有詹皇」湖人6戰輸5場

▲灰狼唐斯(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

陷入2連敗的湖人，7日來到明尼蘇達挑戰灰狼，開賽陷入慢熱窘境，4分多鐘僅1分進帳，被打出15對1猛攻，整場在對手背後苦追，最終難敵灰狼雙狀元威金斯(Andrew Wiggins)與唐斯(Karl-Anthony Towns)單場合砍56分的強勢表現，以86比108落敗；這是詹姆斯(LeBron James)缺陣後，紫金軍團6戰中輸掉的第5場。

本季在聯盟頭號球星詹姆斯繳出場均27.3分、8.3籃板和7.1助攻帶領下，湖人一度竄升西區前4強，卻在聖誕大戰意外折損了「詹皇」，他因為左腹股溝拉傷已經連續6戰高掛免戰牌。過去5戰僅取得1勝的紫金軍團，7日換到灰狼主場作客，開賽4分鐘就陷入雙位數落後。

湖人開賽17秒，靠著21歲中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)強打內線造成犯規，兩罰一中首開本場得分紀錄，但接下來將近4分半鐘沒能再添任何分數；灰狼則在回歸第2戰的提格(Jeff Teague)與威金斯聯手飆外線之下，打出15比1猛攻「下馬威」，一度還將分差擴大到21分。

▲灰狼威金斯(右)。（圖／達志影像／美聯社）

威金斯單節灌進14分，砍三分和秀爆扣美技皆得心應手，率灰狼在首節打完輕鬆拉開35對19、16分領先。接下來3節，湖人只能一路苦苦追趕，無奈團隊命中率相當低迷，僅3成68，先發5虎僅小將英格雷(Brandon Ingram)和哈特(Josh Hart)得分上雙，其他3位先發球員合計僅得11分，「球哥」博爾(Lonzo Ball)甚至掛蛋。

湖人全隊得分最高的還是從板凳出發的史蒂芬森(Lance Stephenson)，他替補上陣27分鐘拿下14分、6助攻和5籃板；灰狼則在雙狀元合力飆分之下，一路保持領先，唐斯砍下28分、18籃板的雙十數據，還貢獻3助攻、2抄截和4火鍋，威金斯則攻下28分、5籃板和2助攻，包括3顆三分彈，提格也繳出15分、11助攻和6籃板。

灰狼終場以108比86賞給湖人3連敗，單場僅讓對手拿下86分，寫下球隊本季單場最低失分；這是紫金軍團本季單場第2低的得分，他們本季最低得分出現在去年11月28日對金塊，整場只攻下85分。這一敗也是湖人近6戰輸掉的第5場，戰績變成21勝19敗，分區排名下滑到第8。

▲灰狼唐斯(右)。（圖／達志影像／美聯社）