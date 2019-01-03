衛少創史上命中率第5低大三元　想隔扣麥基重摔怒打飛水瓶

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)3日作客湖人繳出14分、16籃板和10助攻，連2場締造大三元，但他整場狂打鐵，20投僅3中，單場命中率慘跌到15%，是NBA史上命中率第5低的大三元；「衛少」此役打得相當掙扎，次節想隔扣紫金中鋒麥基(JaVale McGee)不成反重摔在地，他疑似不滿裁判沒給犯規，隨後憤而打飛技術台上的水瓶。

「衛少」本周作客達拉斯一役，整場22投4中、單場命中1成82只有9分進帳，賽後他自責表示，自己12月以來打得「像屎一樣爛」，在進攻端必須拿出更穩定的表現；話一說完，他隨即在「背靠背」面對獨行俠時谷底反彈，以超過5成的命中率攻下32分、11助攻和11籃板的大三元數據，率隊以20分差輕取對手。

Westbrook goes full Gobert and smacks a water bottle off the scorer's table pic.twitter.com/XH88HtFaCr — CJ Fogler (@cjzero) 2019年1月3日

但好手感沒能維持太久，「衛少」3日來到湖人主場踢館，再度陷入打鐵窘境，出手20次僅命中3球，三分球也是奇差無比的7投1中，不過靠著10罰7中，他仍砍下14分、10助攻和16籃板、本季第11度大三元；雷霆也在二哥喬治(Paul George)決勝節獨拿11分帶領下，以107比100迎接2連勝。

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

雖然連2場締造大三元，球隊也贏球，但「衛少」寫下一項尷尬的紀錄，他單場命中率只有15%，據「ESPN Stats & Info」的統計，他創下史上命中率第5低的大三元，而史上最低紀錄出現在1985年，由伊頓(Mark Eaton)所保持(單場命中率8.3%)。

「衛少」此役打得很悶，次節還剩6分37秒左右，他帶球突破禁區高高躍起想隔扣湖人中鋒麥基，未料沒能上演爆扣美技，人還摔到地上，一度痛苦地蹲在場邊休息，讓隊友捏了把冷汗，但裁判並沒有給犯規，讓他很不滿，隨後甚至出手打飛了技術台上的水瓶洩憤。

雖然當家一哥整場找不到準星，雷霆主帥多諾萬(Billy Donovan)賽後仍誇讚「衛少」防守很不錯，還傳了不少好球，製造很多投籃機會，「當他投籃手感不佳時，身為球隊的控衛，他還是能在其他方面影響比賽。」

▲衛斯布魯克。（圖／CFP）