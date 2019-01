衛少創史上命中率第5低大三元　想隔扣麥基重摔怒打飛水瓶

▲雷霆一哥衛斯布魯克。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)3日作客湖人繳出14分、16籃板和10助攻,連2場締造大三元,但他整場狂打鐵,20投僅3中,單場命中率慘跌到15%,是NBA史上命中率第5低的大三元;「衛少」此役打得相當掙扎,次節想隔扣紫金中鋒麥基(JaVale McGee)不成反重摔在地,他疑似不滿裁判沒給犯規,隨後憤而打飛技術台上的水瓶。

「衛少」本周作客達拉斯一役,整場22投4中、單場命中1成82只有9分進帳,賽後他自責表示,自己12月以來打得「像屎一樣爛」,在進攻端必須拿出更穩定的表現;話一說完,他隨即在「背靠背」面對獨行俠時谷底反彈,以超過5成的命中率攻下32分、11助攻和11籃板的大三元數據,率隊以20分差輕取對手。

Westbrook goes full Gobert and smacks a water bottle off the scorer's table pic.twitter.com/XH88HtFaCr