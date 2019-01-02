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CP3、戈登掛傷號火箭簽「尼克楊」？莫雷打槍：不打算補人

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▲楊恩僅為金塊打了4戰又被釋出。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩僅為金塊打了4戰又被釋出。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

轉戰金塊僅20天、打了4戰就被裁掉的勇士冠軍成員楊恩(Nick Young)，目前還在失業中；有球迷在Instagram上替他「找工作」，詢問火箭總管莫雷(Daryl Morey)，是否會考慮簽下這位瘋狂射手，火箭近來後場主將保羅(Chris Paul)與戈登(Eric Gordon)接連掛傷號，不過莫雷並沒有興趣，表明不打算補進任何新援。

休士頓後場指揮官保羅因為腿筋傷勢復發，已連續5戰高掛免戰牌，本季場均能貢獻15.7分、砍進2.6顆三分的射手戈登則因撞傷右膝缺席了1日對灰熊的比賽，不過火箭仍在一哥哈登(James Harden)連4戰飆破40分，近10場合計狂轟408分帶領下，豪取5連勝，近11戰更只輸過1場。

▲火箭哈登、保羅。（圖／CFP）

▲火箭指揮官保羅。（圖／CFP）

不過後場出現兩名傷兵，仍讓部分火箭球迷感到憂心，有人在Instagram上詢問球隊總管莫雷，是否會考慮簽下本周遭金塊釋出的瘋狂射手楊恩，對此莫雷顯然沒興趣，「短時間內並沒有補進任何新援的打算。」

楊恩上個月11日被金塊以「傷病特例」簽下，來到丹佛僅20天出賽4場又面臨遭釋出的命運，這4戰他場均上陣9.3分鐘，繳出2.3分、0.5助攻的數據。這位33歲射手丟掉飯碗，和金塊傷兵逐漸歸隊有關。

除了當家大前鋒米爾塞普(Paul Millsap)在上周作客鳳凰城一役復出，24歲先發後衛哈里斯(Gary Harris)也在2日回歸打了20分鐘，開季打了2場就掛傷號的巴頓(Will Barton)也傳出即將復出，等這3人全數歸隊後，金塊將有15位擁有正式合約和2位擁有雙向合約的球員，沒有空位留下佔用傷病特例的楊恩。

▲楊恩僅為金塊打了4戰又被釋出。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩僅為金塊打了4戰又被釋出。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭保羅戈登哈登金塊
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