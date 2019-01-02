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卡森斯可能再留勇士1季　揮別重傷、祖母過世艱難1年盼回歸

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▲▼卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

因為遭逢阿基里斯腱斷裂傷勢，明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)已離開賽場將近1年，他近日受訪時坦言，2018年是他人生中最漫長的1年，除了歷經嚴重腳傷，祖母又在聖誕節過後離世，不過他沒有將逆境視為壞事，他許下新年願望，「希望今年的自己能比去年更好」。

「表弟」何時才能迎來勇士首秀，至今仍是未知數；目前他跟隨勇士在G聯盟所屬的球隊訓練，上周也和灣區隊友一起練習，進行了輕量的5對5對抗。自從12月初折損了7呎中鋒瓊斯(Damian Jones)後，勇士禁區戰力出現空缺，卡森斯若能及時復出，對衛冕軍來說絕對是一大利多。

雖然加盟至今還未與勇士隊友一起打過任何一場比賽，但卡森斯並不擔心融入球隊的問題，「當然在賽季中歸隊，會需要一段調整的時間，但這是一支充滿高籃球智商球員的隊伍，我們會想出解決方法，只要比賽開始，問題自然會解決。我相信教練團和自己的職業精神，還有我們的融合能力。」

▲▼卡森斯,DeMarcus Cousins 。（圖／CFP）

▲卡森斯 。（圖／CFP）

過去這1年，卡森斯不僅遭逢了阿基里斯腱斷裂傷勢，至今還在苦苦等待回歸，92歲的祖母也在聖誕節過後離世，「表弟」坦言，這是他人生中最漫長的1年，也是最艱難、最具挑戰性的1年，「我很期待新年的到來，新的考驗、新的開始。」

勇士今夏意外獲得卡森斯助拳，雙方簽下一紙1年530萬美金的中產合約，組成傲人的5巨頭，但主帥柯爾(Steve Kerr)不諱言，雙方恐怕也只會合作這1季，灣區軍團今夏已沒有足夠的薪資空間能給這位28歲明星中鋒大合約；不過《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)披露，有內部消息認為，「表弟」可能會考慮再續留灣區一季，雖然衛冕軍給他的報價「漲幅」將相當有限。

▲▼杜蘭特 卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯。（圖／CFP）

關鍵字： 勇士卡森斯表弟
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