勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

▲楊恩僅為金塊打了4戰又被釋出。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣時間11日才被金塊以「傷病特例」簽下的勇士冠軍成員楊恩(Nick Young)，來到丹佛僅20天出賽4場又面臨遭釋出的命運，這4戰他場均上陣9.3分鐘，繳出2.3分、0.5助攻的數據。這位33歲「瘋狂射手」丟掉飯碗，與金塊2位傷兵24歲先發後衛哈里斯(Gary Harris)以及開季打了2場就掛傷號的巴頓(Will Barton)即將回歸有關。

「我們要感謝楊恩，在他來到金塊這段很短的時間內，讓受到傷病問題困擾的我們，能得到一點喘息空間。他很快融入了我們的球隊，並完成了所有我們要求他做的事，他不僅是一位很棒的隊友，還是個完美的職業球員。」金塊籃球營運總裁康奈利(Tim Connelly)在聲明中，感謝楊恩在這短短20天內所做的貢獻。

▲楊恩僅為金塊打了4戰又被釋出。（圖／達志影像／美聯社）

金塊本季遭「傷病潮」席捲，一度同時有多達7位球員掛傷號，迫使他們緊急在11日與楊恩簽下一紙1年165萬美金的無保障合約。楊恩加盟丹佛首戰替補上陣9分鐘，就命中2顆三分球貢獻6分；不過之後2場對獨行俠和快艇的比賽，他總計上場22分鐘，5投0中沒有任何分數進帳，自23日作客洛城後就沒再出賽過。

披上金塊戰袍20天，僅打了4戰後，楊恩在31日遭到釋出，這和金塊陣中傷兵逐漸歸位有關，除了當家大前鋒米爾塞普(Paul Millsap)已在30日作客鳳凰城一役復出，本季繳出場均16.6分、3.2籃板和2.9助攻的後衛哈里斯、開季僅出賽2場就因傷掛免戰牌的巴頓也即將回歸。

等這3人全數歸隊後，金塊將有15位擁有正式合約和2位擁有雙向合約的球員，沒有空位留下佔用傷病特例的楊恩。這位33歲射手生涯效力過巫師、快艇、七六人、湖人、勇士和金塊，上季他曾隨勇士奪得總冠軍。

▲楊恩僅為金塊打了4戰又被釋出。（圖／達志影像／美聯社）