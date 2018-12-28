卡特可能打到47歲？老飛人承諾再比灌籃大賽但有「前提」

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

即將在明年1月滿42歲的「老飛人」卡特(Vince Carter)，是現役NBA球員中最年長的一位，他今夏與老鷹簽下老將底薪合約，雖然他曾暗示本季恐是自己的「最終賽季」，不過他近日接受《The Ringer》訪問時透露，自己對此還沒有答案，還笑說要聽到他講「我已經不想再打球了！」可能得等到他47歲時。

生涯邁入第21季的卡特，本季在老鷹已健康出賽了30場，場均上場時間逼近18分鐘，24日作客活塞一役，他還以14投7中砍下個人本季最高的18分、7籃板和2助攻，依舊寶刀未老。對於自己何時想高掛球鞋的問題，他近日受訪時表示，「因為一些奇怪的原因，我對此還是沒有答案。」

卡特說，「過去我曾想打15季，因為有些偉大的球星大概都打12到14季，不過因為我把身體照顧得很好，這已經讓我多打了6季以上，我不知道什麼時候才是終點。」這位老飛人1998年首輪第5順位被勇士選中，老鷹已是他生涯效力的第8支球隊，老鷹菜鳥楊恩(Trae Young)剛好就是在他進入NBA那年9月出生，兩人幾乎可以當「父子」。

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）

雖然已是聯盟現役球員中最老的一位，但卡特對籃球熱情不減，目前還不想退休，「每個賽季結束，我都會看看自己的感覺，再從那裡開始。每打完一個賽季，人們就會跟我說，『把你的手機放在手邊，我們對你很感興趣。』這實在讓我很難回答，『我已經不想再打球了。』」他打趣表示，「你要聽到這樣的話，我可能已經47歲了。」

卡特已不是過去那個在場上「呼風喚雨」的「半人半神」，相較於在場上做出貢獻，年過40的他現在更常扮演的是在老鷹休息室給年輕小將各種建議，他說這讓他覺得很酷；當被問到退休前是否還會參加最後一次灌籃大賽，他完全沒有遲疑地拋出一個令人莞爾的答案，「是的，在電動遊戲裡面。」

卡特本季已替老鷹出賽30場，還有8場先發，場均上場17.8分鐘，能繳出7.2分、2.7籃板和1.1助攻。

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）