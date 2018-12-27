羅斯告白「芝加哥是我的家」　玫瑰重生飆24+8公牛迷狂喊MVP

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

羅斯(Derrick Rose)曾是風城代表人物，NBA史上最年輕的年度MVP，卻在2012年遭逢左膝前十字韌帶撕裂後，飽受傷病摧殘，但他堅持不懈，在本季大復活；「飆風玫瑰」27日重返公牛主場，他先發上陣飆出24分、8助攻，更感人的是，他末節站上罰球線時，芝加哥球迷齊聲吶喊著「MVP」，他聽到時也露出微笑回應。

"MVP!"



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-- The whole city of Chicago pic.twitter.com/Xozh4wTZhE — Timberwolves (@Timberwolves) 2018年12月27日

或許沒有人相信生涯第3季就遭受左膝前十字韌帶撕裂，就此被膝傷纏身的羅斯還能重新綻放光芒，但他在11月對爵士一役，轟下生涯新高50分，那一場振奮人心的戰役結束後，他的前東家公牛也在推特上特別發文祝福；雖然這位前年度MVP坦言，他已經把過往在風城的榮耀生涯留在過去，但他仍稱這裡是他的家。

羅斯27日隨灰狼返回他曾效力了7季的芝加哥主場，賽前他被問到未來是否有機會再次披上公牛戰袍，他感性表示，「這裡是我的家，我永遠不會離開芝加哥，我在這裡仍有一席之地。我的兒子也在這裡成長，你永遠也不知道未來會發生什麼事，我現在把注意力都放在自己目前效力的球隊上，但這個休賽季會發生什麼事，你永遠都不會知道。」

羅斯希望讓所有的家人、朋友都能到場觀看自己返回公牛主場的比賽，他準備了50張門票，而這一戰他也沒讓眾人失望，在那些曾將他視為風城希望的球迷面前，鏖戰了38分鐘，以19投11中砍下24分、8助攻和3籃板，外帶2抄截，率灰狼以119比94大勝。

值得一提的是，在比賽最後5分26秒，羅斯站上罰球線時，公牛球迷齊聲大喊MVP，呼喊聲久久不斷，場面相當溫馨，「飆風玫瑰」也以微笑來回應，並順利完成了三分打，他與風城之間的深厚情誼，並沒有因為他褪去MVP光芒，離開了公牛隊而改變。

「能夠回到聯盟是一件很幸福的事，我非常感激。」羅斯很享受恢復健康，能在場上馳騁的日子。

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）