運動雲

> >

羅斯告白「芝加哥是我的家」　玫瑰重生飆24+8公牛迷狂喊MVP

ETtoday運動雲

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

羅斯(Derrick Rose)曾是風城代表人物，NBA史上最年輕的年度MVP，卻在2012年遭逢左膝前十字韌帶撕裂後，飽受傷病摧殘，但他堅持不懈，在本季大復活；「飆風玫瑰」27日重返公牛主場，他先發上陣飆出24分、8助攻，更感人的是，他末節站上罰球線時，芝加哥球迷齊聲吶喊著「MVP」，他聽到時也露出微笑回應。

或許沒有人相信生涯第3季就遭受左膝前十字韌帶撕裂，就此被膝傷纏身的羅斯還能重新綻放光芒，但他在11月對爵士一役，轟下生涯新高50分，那一場振奮人心的戰役結束後，他的前東家公牛也在推特上特別發文祝福；雖然這位前年度MVP坦言，他已經把過往在風城的榮耀生涯留在過去，但他仍稱這裡是他的家。

羅斯27日隨灰狼返回他曾效力了7季的芝加哥主場，賽前他被問到未來是否有機會再次披上公牛戰袍，他感性表示，「這裡是我的家，我永遠不會離開芝加哥，我在這裡仍有一席之地。我的兒子也在這裡成長，你永遠也不知道未來會發生什麼事，我現在把注意力都放在自己目前效力的球隊上，但這個休賽季會發生什麼事，你永遠都不會知道。」

羅斯希望讓所有的家人、朋友都能到場觀看自己返回公牛主場的比賽，他準備了50張門票，而這一戰他也沒讓眾人失望，在那些曾將他視為風城希望的球迷面前，鏖戰了38分鐘，以19投11中砍下24分、8助攻和3籃板，外帶2抄截，率灰狼以119比94大勝。

值得一提的是，在比賽最後5分26秒，羅斯站上罰球線時，公牛球迷齊聲大喊MVP，呼喊聲久久不斷，場面相當溫馨，「飆風玫瑰」也以微笑來回應，並順利完成了三分打，他與風城之間的深厚情誼，並沒有因為他褪去MVP光芒，離開了公牛隊而改變。

「能夠回到聯盟是一件很幸福的事，我非常感激。」羅斯很享受恢復健康，能在場上馳騁的日子。

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼羅斯飆風玫瑰公牛
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

淡江D級校花手機被偷！　「裡面很多訊息」心急肉搜平頭男

推薦閱讀

林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

詹皇列觀察名單慶幸「逃過一劫」　柯瑞：這種傷不能趕著復出

好巧？勇士連3戰對手都有主將受傷　連鐵人詹皇都拉傷

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

熱門新聞

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

中職／入選明星賽不參賽　聯盟修正：一律禁賽7天

大專足聯／高醫大9人拼台體　152cm大一女將陳亮心踢滿90分鐘

那瑪夏鄉產國手　林子偉呼籲原住民打棒球要「跟對人」

讀者回應

﻿

最新新聞

1WCBA楊雅惠有望助攻后

2王柏融明年第1年旅外　年薪跳到第3高

3欠缺Keyman　南山強化團戰

4巴林、土庫曼亞足賽分別在A、F組

5西區龍頭金塊爆冷敗給馬刺

熱門新聞

1哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

2林書豪砍12+5外線回溫　老鷹遭逆轉

3高志鵬遭判刑　台籃職業化遇考驗

4入選明星賽不打　聯盟：一律禁賽7天

5高醫大152cm陳亮心踢滿90分鐘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366