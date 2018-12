羅斯告白「芝加哥是我的家」　玫瑰重生飆24+8公牛迷狂喊MVP

▲飆風玫瑰羅斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

羅斯(Derrick Rose)曾是風城代表人物,NBA史上最年輕的年度MVP,卻在2012年遭逢左膝前十字韌帶撕裂後,飽受傷病摧殘,但他堅持不懈,在本季大復活;「飆風玫瑰」27日重返公牛主場,他先發上陣飆出24分、8助攻,更感人的是,他末節站上罰球線時,芝加哥球迷齊聲吶喊著「MVP」,他聽到時也露出微笑回應。

"MVP!"



"MVP!"



"MVP!"



"MVP!"



"MVP!"



"MVP!"



"MVP!"



"MVP!"



"MVP!"



-- The whole city of Chicago pic.twitter.com/Xozh4wTZhE