運動雲

> >

好巧？勇士連3戰對手都有主將受傷　連鐵人詹皇都拉傷

ETtoday運動雲

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯拉傷腹股溝面露痛苦表情。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

即將度過34歲生日的詹姆斯(LeBron James)，已經連156場健康出賽，卻在聖誕大戰對決衛冕軍勇士一役第3節，一次持球進攻面對格林(Draymond Green)防守時，右腳打滑拉到左腹股溝，被拍到在板凳席上痛到摀臉，被迫提前退場；值得一提的是，包括「詹皇」在內，勇士連3場面對的對手都有主將在比賽中受傷。

上季打滿了82場的詹姆斯，也中了「勇士病毒」？灣區大軍近3場主場比賽，分別面對獨行俠、快艇和湖人，比賽中對手陣中的主將都有人「掛彩」；達拉斯的斯洛維尼亞金童唐西奇(Luka Doncic)，23日作客甲骨文球場因為重摔在地傷到右臀，獨行俠最後也以116比120落敗，他一度被列入觀察名單，所幸最終仍如期在隔天對拓荒者的比賽登場。

快艇板凳暴徒威廉斯(Lou Williams)則是在24日與勇士對戰時，第4節一次切入時被戳到眼睛，被迫在末節還剩7分35秒就提前離場，他退場前繳出25分、9助攻和2籃板的優異數據，最後快艇以127比129、2分飲恨。

▲獨行俠唐西奇、快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

勇士26日聖誕大戰對上湖人一役，則換已連續出賽156場的紫金一哥詹姆斯遭殃，他差一場就能追平個人最長的例行賽連續117場出賽紀錄，卻在這一戰第3節還剩7分51秒就因拉傷左腹股溝傷退；回想自己受傷的那一刻，他表示自己帶球進攻，防守他的格林用手擋了一下，他想把球搶回來，因而拉到腹股溝。

詹姆斯打滑後還繼續回防，他認為自己跑動過程中疑似又拉了一下，自嘆很倒楣，但慶幸肌肉沒有結構性損傷。目前他還未被排除在湖人28日作客國王一役的出賽名單，但詳細情形得等MRI檢測結果出爐才能確定。或許只是巧合，但勇士連3場對手陣中都有主將受傷，仍在網路上引起熱議。

▲獨行俠唐西奇、快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湖人詹姆斯詹皇獨行俠
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

27歲媽推娃娃車偷保險套　3000塊贓物藏小孩屁股下

推薦閱讀

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

林書豪曬聖誕大餐照不忘訓練　老鷹27日戰溜馬挑戰4連勝

柯瑞低迷亮點僅120秒　難忍勇士主場輸26分：這樣打無法奪冠

詹皇肌肉「沒有結構性損傷」　自曝原本伸展後還想再上

熱門新聞

職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

大專足聯／大一送水碰球僅2年　陸官門將許耀瑜從被射爆找自信

大專足聯／高醫大9人拼台體　152cm大一女將陳亮心踢滿90分鐘

大專足聯／台大升一級碰更強震撼　機械系副隊長：速度差很多

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

中職／入選明星賽不參賽　聯盟修正：一律禁賽7天

讀者回應

﻿

最新新聞

1好巧？勇士連3戰對手都有主將受傷

2哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

3高醫大152cm陳亮心踢滿90分鐘

4台大機械系副隊長：速度差很多

5陸官門將許耀瑜大一送水碰球僅2年

熱門新聞

1高志鵬遭判刑　台籃職業化遇考驗

2陸官門將許耀瑜大一送水碰球僅2年

3高醫大152cm陳亮心踢滿90分鐘

4台大機械系副隊長：速度差很多

5哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366