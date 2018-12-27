好巧？勇士連3戰對手都有主將受傷　連鐵人詹皇都拉傷

▲湖人一哥詹姆斯拉傷腹股溝面露痛苦表情。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

即將度過34歲生日的詹姆斯(LeBron James)，已經連156場健康出賽，卻在聖誕大戰對決衛冕軍勇士一役第3節，一次持球進攻面對格林(Draymond Green)防守時，右腳打滑拉到左腹股溝，被拍到在板凳席上痛到摀臉，被迫提前退場；值得一提的是，包括「詹皇」在內，勇士連3場面對的對手都有主將在比賽中受傷。

上季打滿了82場的詹姆斯，也中了「勇士病毒」？灣區大軍近3場主場比賽，分別面對獨行俠、快艇和湖人，比賽中對手陣中的主將都有人「掛彩」；達拉斯的斯洛維尼亞金童唐西奇(Luka Doncic)，23日作客甲骨文球場因為重摔在地傷到右臀，獨行俠最後也以116比120落敗，他一度被列入觀察名單，所幸最終仍如期在隔天對拓荒者的比賽登場。

快艇板凳暴徒威廉斯(Lou Williams)則是在24日與勇士對戰時，第4節一次切入時被戳到眼睛，被迫在末節還剩7分35秒就提前離場，他退場前繳出25分、9助攻和2籃板的優異數據，最後快艇以127比129、2分飲恨。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

勇士26日聖誕大戰對上湖人一役，則換已連續出賽156場的紫金一哥詹姆斯遭殃，他差一場就能追平個人最長的例行賽連續117場出賽紀錄，卻在這一戰第3節還剩7分51秒就因拉傷左腹股溝傷退；回想自己受傷的那一刻，他表示自己帶球進攻，防守他的格林用手擋了一下，他想把球搶回來，因而拉到腹股溝。

詹姆斯打滑後還繼續回防，他認為自己跑動過程中疑似又拉了一下，自嘆很倒楣，但慶幸肌肉沒有結構性損傷。目前他還未被排除在湖人28日作客國王一役的出賽名單，但詳細情形得等MRI檢測結果出爐才能確定。或許只是巧合，但勇士連3場對手陣中都有主將受傷，仍在網路上引起熱議。

▲快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）