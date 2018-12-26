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詹皇21分鐘砍17+13卻傷退　柯瑞低迷17投5中勇士狂輸26分

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▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)連4年在聖誕大戰強碰勇士，上半場就砍下17分、10籃板，率隊拉開15分領先，未料他第3節意外拉傷左腹股溝被迫傷退，離場前還表示他聽到「啪一聲」，打了21分鐘留下17分、13籃板和5助攻就退場，勇士一度追到2分差，所幸朗多(Rajon Rondo)挺身穩戰局，他末節貢獻9分、3助攻，幫助湖人以127比101狂電衛冕軍。

兩隊開賽就陷入拉鋸，首節還剩3分41秒，詹姆斯就送出此役第4次助攻，個人聖誕大戰總助攻數爬升到86次，超越紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)，竄上史上第2，僅落後給「大O」羅伯森(Oscar Robertson)的118次；這記助攻也幫助湖人把比數扳成23平。

隨後詹姆斯連下4分，包括一記在左側45度角命中的二分球，率隊在首節最後3分半鐘拉出一波9比2攻勢，帶著32對25、7分領先進入次節。勇士次節開局在伊谷達拉(Andre Iguodala)連續接獲一哥柯瑞(Stephen Curry)助攻，並上演爆扣美技之下，2分鐘內將分差縮小到4分。

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

但湖人替補「舞王」史蒂芬森(Lance Stephenson)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)接連跳出來搶分，再將領先擴大，小將英格雷(Brandon Ingram)在上半場還剩5分06秒拿下兩分，將分差拉大到50比37、13分。次節最後4分39秒，詹姆斯連砍9分，雖然伊谷達拉單節也灌了11分，仍難敵湖人的團隊火力；上半場打完，紫金軍團取得65比50、15分領先。

作客的湖人在第3節碰上「緊急狀況」，一哥詹姆斯為了救球，在此節還剩7分51秒就因為意外拉傷腹股溝退場；從轉播畫面來看，紫金一哥坐到板凳席休息時露出了痛苦表情，他返回休息室前還表示自己聽到「啪一聲」；退場前他打了21分鐘，11投6中攻下17分、13籃板和5助攻，外帶1抄截。

在「詹皇」傷退後，湖人一度還把領先擴大到73比57、13分，但勇士兩大得分手柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)趁勢率隊急起直追，杜蘭特完成一記三分打，上半場只拿6分的「咖哩」更連砍了2顆三分球，此役手感火燙的「小AI」也加入飆外線的行列，灣區軍團一度在柯瑞最後2分48秒命中3罰後，追到76比78。

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

不過湖人明星控衛朗多(Rajon Rondo)隨即跳出來穩定軍心，他在第3節最後2分半鐘拿下4分並送出1次助攻，率隊拉出一波13對6的攻勢，讓紫金大軍帶著91比82、9分領先進入決勝節。

傷癒復出第3戰的朗多末節繼續發威，3分鐘不到就連砍7分，幫助湖人將分差擴大到100比85；他決勝節拿下9分、3助攻，整場從板凳挹注了15分、10助攻和5籃板的高效數據，終場率隊以127比101大勝勇士26分。

此役勇士一哥柯瑞手感相當低迷，上場37分鐘，17投5中僅有15分進帳，三分球8投也只命中2球，從板凳出發的伊谷達拉攻下全隊最高的23分，杜蘭特則繳出21分、7助攻和7籃板。

▲湖人朗多。（圖／CFP）

▲湖人朗多。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞
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