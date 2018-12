詹皇21分鐘砍17+13卻傷退　柯瑞低迷17投5中勇士狂輸26分

▲湖人一哥詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

詹姆斯(LeBron James)連4年在聖誕大戰強碰勇士,上半場就砍下17分、10籃板,率隊拉開15分領先,未料他第3節意外拉傷左腹股溝被迫傷退,離場前還表示他聽到「啪一聲」,打了21分鐘留下17分、13籃板和5助攻就退場,勇士一度追到2分差,所幸朗多(Rajon Rondo)挺身穩戰局,他末節貢獻9分、3助攻,幫助湖人以127比101狂電衛冕軍。

LeBron said he "felt a pop" before heading back to the locker room for further evaluation. (via @mcten) pic.twitter.com/ZjCmuGbx86