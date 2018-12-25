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湖人聖誕大戰作客勇士　詹皇：不能拿這一戰衡量我們的實力

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▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

竄升西區第4的湖人，前役意外敗給賽前陷入5連敗的灰熊，有人猜測，這和紫金軍團已將「目光」放到對勇士的聖誕大戰有關。洛城一哥詹姆斯(LeBron James)過去4季皆率隊在總決賽對決灣區軍團，但他強調拿聖誕大戰來衡量湖人的實力並不公平，「那支球隊過去4年拿了3冠，而我們還需要繼續進步。」

▲柯瑞與詹姆斯互噴垃圾話。（圖／CFP）

▲柯瑞與詹姆斯過去4季都在總決賽對決。（圖／CFP）

NBA聖誕大戰將在台灣時間26日依序登場，共有5場比賽，其中由本季走出黑暗期，爬升到西區第4的湖人作客衛冕軍勇士一役，尤其受到關注；這將是詹姆斯率騎士連4年與灣區大軍爭冠後，本季首次在場上碰上衛冕軍。勇士歷經季初的內鬨風波，暫以23勝11敗名列分區第2，擠進前4強的湖人則取得19勝14敗。

但詹姆斯顯然不想誇大這場比賽的意義，他認為即使自己來到湖人，現在這支紫金軍團也還無法與將挑戰3連霸的勇士相比，「我們還不能拿這場對決他們的比賽來衡量自己的實力。他們過去4年拿下3座總冠軍，而我們還需要繼續進步。」

▲▼詹姆斯,LeBron James。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

湖人在聖誕大戰前面對賽前5連敗的灰熊，末節被對手打出35對24的猛攻，最終以99比107落敗，詹姆斯直言球隊這場比賽的表現退步，「因此我們希望能在周二(當地時間)的比賽有所進步，這場聖誕大戰還不是衡量我們實力的標準。」

湖人上季在聖誕大戰中以104比121在主場敗給灰狼，本季有了聯盟頭號球星詹姆斯坐鎮，紫金後衛波普(Kentavious Caldwell-Pope)信心十足地說，「我們沒有壓力，我覺得現在我們有很棒的領袖，還加入一些不錯的球員，這能幫助我們跨越這座大山。」

▲湖人詹姆斯、馬刺迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞
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