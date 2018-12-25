林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

▲帕森斯是林書豪在火箭時期的死黨。(圖／翻攝自林書豪臉書專頁)

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪在火箭隊時期的「麻吉」帕森斯(Chandler Parsons)，曾在2013-14賽季打出生涯年，繳出場均16.6分、5.5籃板和4助攻的數據，之後他在達拉斯待了2季，2016年夏天以4年9480萬美金的價碼風光轉戰灰熊，無奈近3季他飽受傷勢所苦，包含今年開季只打3場在內，3季僅出賽73場，如今更傳出已遭灰熊「提前棄用」。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)24日報導，因右膝腫脹，從灰熊10月25日作客國王一役缺席至今的帥哥射手帕森斯，已獲隊醫「開綠燈」，原本在球隊上周對國王時就能復出，但灰熊管理階層已經決定，在可預見的未來裡，這位30歲前鋒恐怕都不會進入輪替名單。

消息來源透露，帕森斯上周六(當地時間)在沙加緬度參與了球隊5對5對抗訓練，顯然已經恢復健康，但他恐怕已經遭到灰熊提前棄用。過去4季，這位因為與林書豪交情深厚，曾在台灣擁有高知名度，還被戲稱為「高富帥」的射手，不斷受到傷病困擾，本季他再度因為膝傷復發，開季只打了3場，場均上陣15.3分鐘，僅能攻得5.7分、1.3籃板。

▲帕森斯轉戰灰熊後傷病纏身。（圖／達志影像／美聯社）

在2016年夏天與灰熊簽下4年9480萬美金大約前，帕森斯除了菜鳥季之外，場均得分皆在13分以上，在火箭的最後一個賽季(2013-14賽季)，他更打出生涯年，整季健康出賽了74場，繳出場均16.6分、5.5籃板和4助攻，外帶1.2抄截的優質表現，每場平均還能貢獻1.8顆三分球。

但2年前轉戰曼菲斯後遭傷病纏身，過去2季合計僅出賽70場，場均上場時間從超過30分鐘，銳減到19分鐘，場均得分也下滑到個位數，2016-17、2017-18賽季分別僅6.2分、7.9分；本季至今則僅打了3場，來到灰熊後一共只出賽73場。

原本帕森斯被找來與灰熊主控康利(Mike Conley)、當家中鋒小賈索(Marc Gasol)合組3巨頭，但他不斷因傷缺陣，本季年僅19歲的菜鳥傑克森(Jaren Jackson Jr.)已經竄升為球隊第3得分手，傑克森本季出賽33場，場均能砍13.2分、4.8籃板，投籃命中率達到5成12，他還曾在上個月對籃網一役，飆出生涯新高36分。

▲帕森斯效力火箭時期，與林書豪交情深厚。(圖／達志影像／美聯社)